JxCat registra la proposta de resolució per la restitució del Govern

JxCat demana la restitució del Govern





JxCat ha registrat aquest divendres en solitari al Parlament la proposta de resolució per demanar la restitució del Govern i de la resta d'institucions catalanes, en defensa de la legitimitat de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i per demanar que s'aixequi l'article 155 de la Constitució.





Així ho han explicat fonts parlamentàries després que les negociacions entre JxCat i ERC es encallaran de nou el dijous pel desacord que existeix en el repartiment dels llocs clau del Govern i les funcions dels seus membres.





Encara que ambdues formacions portaven setmanes negociant una proposta de resolució pròpia, el clima de les negociacions ha portat a JxCat a presentar-la en solitari.





Des d'ERC es esgrimia dijous que no volien anunciar la proposta de resolució fins que hi hagués un "acord global" sobre la resta de temes: com investir un president sense que hi hagi conseqüències penals; la composició del Govern i el full de ruta del nou Executiu que es formi.





Des JxCat expliquen que la proposta de resolució ha tingut "certes modificacions" però que s'ha mantingut el mateix esperit de fons del redactat inicial: la restitució del Govern i les institucions catalanes, i la petició que s'aixequi el 155.