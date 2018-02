Barcelona limita obrir més bars a Sant Antoni

Mercat de Sant Antoni de Barcelona





La Comissió de Govern de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla d'Usos del barri de Sant Antoni, que limitarà i condicionarà l'obertura d'establiments com bars, gimnasos i de lloguer de vehicles com bicicletes, i prohibirà obrir nous 'meublés' i locals de jocs d'atzar, entre d'altres.





El Pla d'Usos regula tot el barri excloent les finques amb façana a l'avinguda Paral·lel -excepte les illes dels carrers Parlament i Viladomat, i les de la Gran Via-, i el districte de l'Eixample pretén amb ell evitar que la propera implantació de la 'superilla' i l'obertura del Mercat de Sant Antoni afectin negativament la qualitat de vida del barri.





Amb aquest objectiu, limita locals de concurrència pública i alguns establiments comercials, mitjançant criteris de densitat, distància i l'ample del carrer, per evitar que s'expulsi l'activitat econòmica i els negocis de proximitat del barri, garantint un equilibri en els serveis i activitats del territori.





El Pla d'Usos, que haurà d'aprovar en el ple, no admet locals de jocs d'atzar, recreatius, jocs esportius i atraccions recreatives, ni establiments que incloguin màquines expenedores d'aliments, ni tampoc els espais que, tot i no tenir categoria d'hotel , ofereixen allotjament fraccionat en hores, inclosos els 'meublés'.





DISTÀNCIES, DENSITAT I CARRERS





Restringeix els bars, restaurants, orxateries, gelateries amb degustació i salons de banquets, que no es podran obrir si ja hi ha cinc en un radi de 50 metres o 15 en 100 metres, en aquest cas tenint també en compte bars musicals, d'autoservei, plats preparats i comerços amb degustació.





Les establiments d'activitats musicals no es podran obrir si hi ha un altre a menys de 400 metres lineals i en funció de l'ample del carrer, com els supermercats de més de 150 metres quadrats, i els gimnasos i els locutoris no podran obrir si hi ha un altre en 200 metres lineals.





Els locals de serveis dirigits sobretot a turistes -com els de lloguer de vehicles- no podran obrir a menys de 400 metres lineals d'un altre, i també s'estableixen condicions per als locals d'autoservei, botigues de plats preparats i orxateries i gelateries sense degustació , a més d'establiments d'exhibició sexual, de material pornogràfic i els locals de prostitució.