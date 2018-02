​El Sindicat de Periodistes alerta del repartiment "bananer" i "partidista" de la CCMA

Crítiques al CCMA





El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha alertat aquest divendres en un comunicat del repartiment "bananer" i "partidista" a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).





"Dos anys després del darrer repartiment pirata de la CCMA, i de TV3 i CR, per part de CDC i ERC, aquestes dues forces tornen a pugnar per controlar la presidència de la Corporació, com si es tractés d'una conselleria més, és a dir, com si formés part del Govern", afirma el SPC.





"Ho fan descaradament, sense dissimular-ho com quan amaguen els nomenaments partidistes de consellers i responsables de TV3 i CR, fent veure que s'elegeixen per mecanismes parlamentaris", assegura.





Des del SPC condemnen "enèrgicament" aquesta "vulneració de la lletra i l'esperit de la llei de la CCMA, que representa una burla del Parlament de Catalunya", per la qual cosa ho consideren una "estafa antidemocràtica.





En opinió del sindicat, "una informació imparcial i políticament neutral, una programació plural i de qualitat al servei de tota la ciutadania, però també l'estabilitat i la viabilitat de la Corporació, només s'asseguraran amb una direcció independent i professional, que no depengui de cap força política".