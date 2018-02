El Parlament celebra un ple per analitzar la seva paràlisi

Ple de constitució del Parlament de la XII Legislatura





El Parlament celebrarà un ple la setmana que ve per abordar la paràlisi institucional provocada per la falta d'acord de JxCat i ERC per configurar un Govern.





La Junta de Portaveus d'aquest divendres ha abordat el contingut del ple però no la data, tot i que sí que s'ha fixat per a la setmana que ve, i està previst el dia del ple el concretaran al llarg del dia d'avui.





La Junta determina el contingut de la sessió plenària però és potestat del president del Parlament, Roger Torrent, fixar-lo al calendari.





S'ha decidit fer "un debat de propostes de resolució", amb 15 minuts per als grups -7 i mig per al mixt-, un posicionament sobre esmenes i, al final, votar les iniciatives.





PROPOSTES DE RESOLUCIÓ





Entre les propostes de resolució que es portaran a la sessió destaca la de JxCat que ha presentat en solitari i que demana la restitució del Govern i de les institucions catalanes, defensar la legitimitat de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i que s'aixequi l'article 155 de la Constitució.





També es debatrà i votarà una proposta del PSC per activar el compte enrere de dos mesos per trobar un president de la Generalitat, un compte enrere que està paralitzada des que es va ajornar el ple d'investidura del 30 de gener.





CS I ELS COMUNS





El ple se celebra a petició de Cs, que el va batejar com 'ple del desbloqueig' encara que va registrar la petició sense dotar-la de contingut.





Per això, el ple començarà amb la proposta dels comuns que "substantiva el ple de Cs" ja que es va registrar perquè un ple del Parlament parlés de desbloqueig, d'eixos de la legislatura per als propers anys, i per reafirmar la sobirania de Catalunya i el model d'escola catalana.