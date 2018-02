Francisco Camps, imputat també per contractes irregulars per a la visita del Papa a València

Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, està sent investigat en una altra causa judicial oberta per presumptes contractes irregulars de la fundació que va organitzar la visita del Papa a València el 2006.





Al costat d'ell hi ha imputades nou persones més, entre elles l'expresident de les Corts, Juan Cotino; i el bisbe auxiliar de València, Esteban Escudero.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aquest procediment està obert des de 2016 per delictes continuats de prevaricació, malversació i falsedat.

Camps ja està sent investigat en altres dos procediments diferents. El primer, per suposades irregularitats en la gestió de la Fórmula 1 a València; i el segon, per la construcció del traçat del circuit d'aquesta competició. Ara se li suma una tercera causa.









