Roben joguines eròtiques d'or per valor de 20.000 euros a Barcelona

Robatori de joguines eròtiques a Barcelona / LOVE STOP





Una botiga de Barcelona va denunciar dimarts davant dels Mossos d'Esquadra el robatori de tres joguines eròtiques banyats en or de 24 quirats per valor de 20.000 euros, ha informat aquest divendres el comerç Love Stop en un comunicat i han confirmat fonts policials.





Les càmeres de seguretat de l'establiment van captar els fets dimarts a les 03.15 hores de la matinada: el lladre va recórrer a un altre massatges eròtic per trencar la prestatgeria de vidre on hi havia els objectes daurats perquè no portava eines amb si.





La policia investiga l'autoria del robatori per determinar si la finalitat és la venda dels productes o el seu ús personal pel lladre.





El director de la botiga, Raül Escalona, ha afirmat que l'autor del robatori coneixia molt bé la botiga perquè "va anar directament a buscar els productes més cars", segons el comunicat.





El director de vendes de la marca dels objectes eròtics, Josetxu Gorospe, ha qüestionat que el lladre pugui treure profit del botí ja que "és molt complicat fondre les peces o fer-les funcionar sense els seus corresponents carregadors".