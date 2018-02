Creu Roja impulsa el projecte 'Cuida't +' per fomentar la protecció de les persones vulnerables

Creu Roja ha impulsat el projecte 'Cuida't +', que es basa en la tecnologia i fomenta "l'autocura i autoprotecció de les persones vulnerables" en el marc de la nova política sanitària de l'OMS anomenada 'Health 2020', ha explicat la directora d'Intervenció Social de la Creu Roja Catalunya, Susanna Roig, aquest divendres en roda de premsa.





'Health 2020' compta amb uns reptes que consisteixen en adaptar les polítiques sanitàries als canvis demogràfics de la població i als patrons actuals de malalties, ja que "les persones viuen més anys", però augmenten les malalties cròniques que es mantenen en el temps , malalties lligades a l'envelliment i malalties de salut mental, ha afegit Roig.





'Cuida't +' fa un seguiment proactiu de la salut de les persones vulnerables a nivell estatal per prevenir malalties, vigila les petites dolències quotidianes o controles les malalties cròniques mitjançant un seguiment de pes i tensió arterial, que genera unes dades que es traslladen a un sistema de seguiment constant.





ANÀLISI DEL MODEL DE VIDA





Aquesta iniciativa inclou una "anàlisi del model de vida de l'usuari en el seu domicili" en funció dels seus hàbits quotidians per poder detectar situacions de risc com caigudes, falta de moviment o no retorn al domicili, entre d'altres, ha detallat el director de Serveis Tecnològics Digitals de la Creu Roja Espanyola, Carlos Capatàs.





El projecte preveu la instal·lació d'una plataforma central en el domicili que registra les dades, i de sensors de moviment que analitzen els hàbits de l'usuari, i el seu cost "pot variar en funció de les necessitats de la persona" tot i que ronda els 45 euros mensuals , ha afegit Capatàs.





Aquest sistema permet programar alarmes, recordatoris, remetre informes de les biomèdiques registrades, detectar situacions de risc per a garantir la seguretat, la cura, tranquil·litat i companyia d'aquestes persones, ja que "el que més temen és la solitud", ha dit Roig, i inclou activitats per fomentar una vida activa i la socialització.





PREMIS INNOVACIÓ TECNOLÒGICA





D'altra banda, Creu Roja lliurarà en el marc del Mobile World Congress de Barcelona els II Premis a la Innovació Tecnològica amb Fins Humans.





Els guardons distingeixen a aquells nous desenvolupaments per a dispositius mòbils i compten amb tres categories: 'Infància', 'Voluntariat' i 'Protegint vides'.





En la Categoria 'Infància', el premi recau en l'aplicació 'Trazeo', una plataforma per a l'entorn educatiu i altres organitzacions interessades en ajudar que els nens vagin a l'escola caminant de forma autònoma i segura, recolzats per la gent gran disposades a acompanyar a aquests grups.





El premi de 'Voluntariat' és per a 'Welpy', que afavoreix la transformació digital en la forma d'exercir i gestionar el voluntariat i uneix la proposta d'acció voluntària amb persones disposades a col·laborar digitalitzant la generació d'esdeveniments.





'Firstcall' ha rebut el premi a la categoria 'Protegint Vides' perquè posa en contacte a persones que necessiten ajuda ia altres disposades a oferir-la i, addicionalment, promou la consciència ciutadana en la importància de conèixer les tècniques bàsiques de primers auxilis.

