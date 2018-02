Jordi Jané va deixar la conselleria d'Interior perquè no compartia la via unilateral de Puigdemont

L'exconseller d'Interior del Govern Jordi Jané, que va deixar el càrrec el passat 17 de juliol, va assegurar al jutge que va cessar davant la hipòtesi, que no compartia, que es pogués arribar a la via unilateral per part de l'Executiu de Carles Puigdemont per aconseguir la independència.





En la citada declaració davant Pablo Llarena, el magistrat del Tribunal Suprem que investiga el 'Procés', Jordi Jané va exposar -quan va comparèixer en qualitat de testimoni el 30 de gener- que hi havia hagut dues raons per deixar el càrrec.





Una d'elles, va ser el fet que "no compartia l'escenari de Govern en què pogués arribar a haver-hi un context de no acord" amb l'Executiu central.





"Aquesta -assenyala- va ser una de les primeres motivacions". I va aprofitar el fet que s'havia obert la via de canvis en l'Executiu català amb la sortida de l'exconseller Jordi Biaget per plantejar la seva sortida, que va justificar també pel fet s'havia produït la reunió de la Junta de Seguretat amb el Ministeri de l' interior, una cosa que havia constituït un objectiu del seu mandat. "Vaig considerar que es tancava una etapa", ha postil·lat.





Però la raó en què es van centrar les preguntes del fiscal va ser la hipòtesi de la via unilateral que Jordi Jané va confessar que no compartia.





El Ministeri fiscal li va preguntar per què no estava d'acord amb aquesta via i aquest va al·legar que sempre havia treballat en l'àmbit de l'acord i defensat la necessitat d'arribar a pactes.





"Sempre havia pensat que no s'arribaria a una via unilateral i tinc la impressió fonamentada que la majoria de membres del Govern del qual formava part no contemplaven un escenari unilateral", ha al·legat.





Però en ser qüestionat per la data en què s'adona que la via unilateral és clara, ha afirmat que no va veure que s'anés a produir així.





La responsabilitat de Govern vaig seguir pensant que es podria arribar a algun àmbit d'acord ", va assegurar tot i que va reconèixer que ell encara formava part del Govern català quan es van anunciar la data i la pregunta del referèndum de l'1-O.





VA SER A VOTAR EL 1-O





A més, Jané ha admès, tot i insistir en nombroses ocasions que sempre havia defensat la via de l'acord, que va anar a votar el passat un de l'octubre encara sabent que el referèndum estava prohibit pel Tribunal Constitucional.





Es va justificar al·legant que no veia disminuïda la possibilitat d'arribar a un acord pel fet que moltes persones poguessin participar en el referèndum de l'1-O.





Jané ha assegurat que no va veure cap membre de cossos policials a l'institut d'Arbós (Tarragona) on va anar a votar.

Davant d'això, va ser preguntat per si és habitual que no hi hagi policia en els centres de votació quan hi ha eleccions. El es va justificar assegurant que no sabia si havia de haver-la en una "votació no acordada".





I encara que no ha volgut valorar si l'actuació dels Mossos va ser correcta, sí que va recordar que la Llei de la Policia de la Generalitat "marca la dependència" dels Mossos dels jutges o fiscals quan actuen com a policia judicial.





AUTONOMIA PER ALS DISPOSITIUS DELS MOSSOS





En aquest sentit, ha insistit en diverses ocasions durant la seva declaració, que el Cos dels Mossos d'Esquadra tenen "gran autonomia" en l'organització dels operatius.





"Per la meva experiència personal, quan hi ha grans esdeveniments, grans manifestacions, es treballa de manera molt professional", ha postil·lat alhora que recalcava que ell mai s'havia ficat en els operatius.





A més, ha afegit que quan va cessar, en el traspàs de funcions al nou conseller, Joaquim Forn -en presó des octubre-, li va dir que havia de tenir clara aquesta necessitat de "respectar l'àmbit d'actuació", de respectar els operatius i també quan els Mossos actuen com a policia judicial. Segons ha precisat, Forn li hauria dit que ho entenia i compartia.