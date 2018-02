El Govern suís: "la independència de Catalunya ha de tractar-dins del marc constitucional espanyol"

Suïssa es pronuncia per l'estada d'Anna Gabriel a Ginebra.





El Departament Federal d'Afers Exteriors suís considera que "la qüestió de la independència de Catalunya és un assumpte de política interior d'Espanya i és una qüestió que s'ha de tractar dins el marc constitucional espanyol".





Així ho ha assenyalat el portaveu del Departament, Pierre-Alain Eltschinger, que també ha assenyalat que "les relacions entre Espanya i Suïssa són intenses i molt bones".





El portaveu no ha aclarit si els Governs de Madrid i Berna han mantingut alguna comunicació arran del desplaçament a Ginebra de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel.





Tampoc ha respost a si la posició que va expressar el portaveu del Departament de Justícia, Folco Galli -que va apuntar que els delictes que se li imputen a Gabriel semblen ser polítics i per tant no podria ser extraditada-, és la del conjunt de l'Executiu suís .





Gabriel va viatjar el passat cap de setmana a Ginebra, on ella mateixa va anunciar que té intenció de romandre per no comparèixer davant del jutge de l'Audiència Nacional Pablo Llarena, que instrueix una causa pels delictes de sedició, rebel·lió i malversació contra els líders del desafiament independentista.





LA PRUDÈNCIA DE Dastis





Per part d'Espanya, el ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, ha optat per ser prudent i no avançar si el cas pot acabar perjudicant les relacions entre Espanya i Suïssa. "Ja veurem", va dir dijous en declaracions a periodistes durant un viatge oficial a l'Iran.





"Ara anem a veure com es desenvolupa l'acció de la Justícia i ja hi haurà temps de plantejar de quina manera això pugui afectar les relacions entre Espanya i Suïssa", va assenyalar el ministre d'Exteriors.





Dimecres a la tarda, després de les paraules del portaveu de Justícia suís, Dastis va dir no conèixer aquesta declaració i no saber si aquest parlava en nom del Govern suís.