Torrent parla de presos polítics en el seu discurs i la cúpula del poder judicial català ho planta

El discurs del president del Parlament, Roger Torrent, durant un acte solemne al Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) ha provocat que s'aixequessin dels seus seients i s'apartessin momentàniament diversos assistents, inclòs el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i el fiscal en cap de Catalunya, Francisco Bañeres, i la fiscal en cap de Barcelona, Concepció Taló, que han abandonat l'acte.





Torrent havia dit poc abans que en els últims mesos hi ha una regressió de drets i llibertats fonamentals especialment a Catalunya; ha afegit textualment que hi ha presos polítics per delictes inexistents; que la separació de poders està en perill; i ha elogiat la tasca de la Comissió de Defensa de l'Icab.





A la taula presidencial al costat de Torrent han estat el ministre de Justícia, Rafael Catalá -que ha fet el seu discurs després de Torrent-, i la degana de l'Icab, Maria Eugènia Gay, que ha obert l'acte.





En la seva intervenció, Torrent ha criticat al poder judicial i ha afirmat que es vulneren drets com la llibertat d'expressió, reunió, manifestació, intimitat i defensa, així com dels drets polítics fonamentals.





Ha lamentat que "la voluntat de les urnes no es pot materialitzar" perquè els tribunals a instàncies del Govern central no ho permeten, i ha assegurat que hi ha presos polítics acusats de delictes inexistents.





I ha afegit que aquesta sessió solemne té lloc en un "context anòmal per la situació política" en les institucions catalanes, intervingudes per l'Estat, i per la situació de la Justícia.





Torrent ha mostrat preocupació per "la crisi de l'Estat de dret" en dues qüestions essencials com són la separació de poders i la garantia dels drets fonamentals, citant al catedràtic Javier Pérez Royo, que lamentava una regressió a una situació predemocrática, segons ha dit el president.





Ha citat els exemples del raper Valtonyc -condemnat a tres anys de presó- i casos de converses de polítics que parlaven de posar o llevar fiscals i jutges, "o ministres que anticipaven decisions judicials abans d'existir sentències".

A més, ha qüestionat la separació de poders i ha dit que amb això "es posa en risc els drets i llibertats fonamentals".