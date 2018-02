Rajoy s'ofereix a "intentar construir alguna cosa raonable" a Catalunya

Rajoy després de la reunió del Consell Europeu.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha insistit que Catalunya necessita superar el 155 amb l'elecció d'un president de la Generalitat sense problemes judicials perquè formi un Executiu que comenci a treballar, i ha assegurat que el seu executiu manté "plena disposició per intentar construir alguna cosa raonable ".





En roda de premsa després de participar en la reunió del Consell Europeu, Rajoy ha qualificat de "bona notícia" la baixada de vuit punts en el nombre de catalans que aposten per la independència, segons l'enquesta coneguda aquest divendres del Centre d'Estudis d' Opinió de la Generalitat.





Segons la seva opinió, és una mostra que hi ha persones que han reflexionat sobre "si val la pena tot el que han viscut".

Rajoy ha insistit que és necessari recuperar la normalitat institucional, política, econòmica i social, que la Generalitat torni a treballar en els assumptes que preocupen als ciutadans.





Per això, ha demanat un candidat a la Presidència "que no tingui problemes judicials" i ha recordat que quan prengui possessió del càrrec un cop elegit pel Parlament, s'aixecarà automàticament l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, les mesures d'intervenció de la Generalitat.





"El que no té cap sentit és que per la situació d'un senyor estiguem tots, començant pels set milions de catalans, en una situació així. No puc comprendre com no hi ha persones capaces de dir una cosa tan obvi", ha agregat, en clara al·lusió als partits independentistes.