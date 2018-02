La Justícia francesa investiga un detingut pels atemptats de Barcelona i Cambrils

Els altres dos arrestats quedaran en llibertat.





La Justícia francesa obrirà una investigació formal contra un dels tres detinguts al país gal en una operació policial en què va col·laborar la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadr a. Els altres dos arrestats quedaran en llibertat.





L'home que ha quedat sota custòdia policial va néixer el 1986 i serà interrogat per un magistrat per a ser formalment investigat, el que significa, segons la llei francesa, que els fiscals creuen que tenen proves serioses o consistents que podrien donar lloc a un processament.





La investigació policial se centrava en l'anàlisi d'unes armes trobades en els registres practicats en la detenció de dimarts, 20 de febrer, en els departaments occitans del Gard i Tarn.





Els arrestats, d'acord a les esmentades fonts, eren dos marroquins de 31 i 32 anys i un tercer home francès de 31 anys. Se'ls acusava per la connexió amb Driss Oukabir, que va ser arrestat després de l'atemptat d'agost a Catalunya i que es troba encara a la presó.





Els serveis policials francesos, en col·laboració amb el Servei d'Informació de la Guàrdia Civil i la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, van procedir el dimarts a l'arrest d'aquestes tres persones pels contactes amb membres de la cèl·lula gihadista que va atemptar el 17 d'agost a la Rambla de Barcelona i hores després a Cambrils (Tarragona).





Segons ha informat el Ministeri de l'Interior, els investigadors esperaven que d'aquesta nova actuació, i de les dades obtingudes en els registres, es poguessin incorporar "fets rellevants sobre la relació i possible connexió dels detinguts amb els terroristes".





Després dels atemptats de Barcelona i Cambrils fa sis mesos, una de les principals línies d'investigació que es va obrir, i que encara roman activa, va ser la d'esbrinar possibles connexions dels membres de la cèl·lula terrorista amb terceres persones que resideixin fora d'Espanya.





CLAUS DE LA INVESTIGACIÓ





S'investiga, per exemple, el viatge que diversos dels integrants van realitzar a París, on van prendre imatges de la Torre Eiffel.





També s'han practicat diligències policials per recollir proves sobre possibles connexions en altres països, principalment al Marroc (on es van practicar altres detencions) i Bèlgica.





Les detencions a França es van dur a terme per l'Equip Conjunt d'Investigació constituït per autoritats de França i Espanya en virtut del protocol signat el passat mes d'octubre per auxiliar la investigació que dirigeix el Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i coordinada la Fiscalia.