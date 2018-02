Munté admet que la votació del 1-O no va ser un referèndum

Munté afirma no sentir-se orgullosa de les seves manifestacions.





L'exconsellera de Presidència i exportaveu del Govern Neus Munté va reconèixer el passat 31 de gener al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que que la votació del 1 d'octubre "no era evidentment un referèndum".





Munté també va admetre que no se sent "molt satisfeta" d'algunes manifestacions públiques que va realitzar en les setmanes anteriors al referèndum un cop analitzades i "vistes amb el pas del temps".





Així va respondre a preguntes de l'acusació popular exercida per Vox, que li va preguntar per la seva participació el passat setembre en un programa de Catalunya Ràdio al afirmar que "per descomptat" hauria referèndum d'independència i ha qualificat de "lamentables, vergonyoses i terribles" les accions de la Guàrdia Civil aquests dies a Catalunya.





En aquestes declaracions es limitava a defensar la viabilitat del referèndum, que ella creia "possible que es pogués celebrar sempre que hi hagués un acord amb el Govern de l'Estat", segons va manifestar en la seva declaració a l'alt tribunal.





Desafiar OBSTACLES I QUERELLES





De la mateixa manera va contestar l'exconsellera a una pregunta sobre les manifestacions que va fer uns mesos abans, el 23 de maig de l'any passat, en una conferència-col·loqui sota el títol "Un nou Estat en una Europa en Canvi", on va dir que desafiarían " obstacles i querelles "per expressar-se i posar les urnes, en ser" una nació europea per voluntat pròpia ".





Munté va dir no recordar exactament aquesta frase si bé va voler deixar clar, davant l'interès mostrat pel magistrat Llarena en la seva resposta a aquest punt concret, que no actuava en qualitat de portaveu del Govern i en cap cas va fer una crida a la desobediència.





"Crec que és una reflexió sobre el dret a decidir dels ciutadans, i si hi ha una referència a les querelles és perquè estàvem en un moment de forta judicialització", ha manifestat l'exconsellera.





Al llarg de les seves manifestacions Munté va insistir davant el magistrat que durant l'etapa en la qual ella formava part del Govern es treballava en un escenari de referèndum acordat, i que el que finalment s'ha produït "no estava sobre la taula en aquest moment" .





Per això, l'aplicació per l'Executiu de Mariano Rajoy de l'article 155 de la Constitució "en aquest moment no formava part de l'imaginari" del Govern de la Generalitat.





Munté NEGA QUE FOS UN ACTE VIOLENT





En relació amb la mobilització davant de la Conselleria d'Economia del passat 20 de setembre, Munté va manifestar que no li va semblar que fos un acte violent i que no va saber fins després dels vehicles de la Guàrdia Civil que van quedar destrossats -cosa que no li va semblar bé-, ni dels problemes de la comissió judicial per abandonar l'edifici.





Va explicar que ella va anar a mig matí, després de conèixer que s'estaven produint els registres, es va absentar a dinar i després va estar una estona més a la tarda, i que el que va veure mentre va estar allà "va ser bastant normalitat" i trucades constants "a la calma i al civisme "per part dels presidents de les entitats convocants.