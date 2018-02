Satse reclama que s'adeqüin les plantilles d'infermeria a les necessitats reals

El sindicat demana treball conjunt de Govern i oposició.





El Sindicat d'Infermeria, Satse, reclama al Govern i als diferents partits polítics que treballin conjuntament per adequar les plantilles de professionals d'Infermeria en tots els centres a les necessitats reals dels ciutadans.





I observen que la celebració de la Conferència Infermera, en què participaran representants del Ministeri i de totes les conselleries de Sanitat i, per tant, de diferent signe polític, constituirà la millor oportunitat perquè tots ells demostren que, per sobre d'interessos partidistes , hi ha el bé general de ciutadans i professionals.





"La Conferència Infermera pot ser realment un òrgan de treball i coordinació del que sorgeixin iniciatives concretes per, entre altres objectius, adequar les plantilles de professionals en tots els centres a les necessitats reals dels ciutadans, o esdevenir un nou camp de batalla partidista per llançar-se retrets i carregar contra l'adversari polític. A la mà està ", assenyalen.





Després del debat suscitat al Senat sobre les necessitats de professionals d'Infermeria en el Sistema Nacional de Salut, com a conseqüència de la interpel·lació presentada pel senador socialista, José Martínez Olmos, Satse valora el compromís reflectit pel PSOE i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, de millorar les condicions laborals d'aquests professionals, però insisteix que, "a més de bones paraules, volem mesures que comportin, sí o sí, un augment de les plantilles".





El Sindicat d'Infermeria veu positiu que a la cambra alta s'hagi abordat la situació actual dels professionals d'Infermeria, en entendre que la seva escassetat i millorables condicions de treball redunden negativament en l'atenció i cures que reben els ciutadans en qualsevol servei de salut.





Així mateix, SATSE demana a totes els grups amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat que "deixin de banda possibles interessos polítics o partidistes i que busquin punts de consens i acord en benefici del Sistema Nacional de Salut".