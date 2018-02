Montoro li demana a Báñez que freni l'onada de jubilacions anticipades entre els funcionaris

Fátima Báñez costat de Cristóbal Montoro en els seus escons del Congrés (RTVE)

Tal com estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la jubilació dels funcionaris de l'Administració es produeix als 65 anys d'edat. No obstant això, aquests poden sol·licitar-dos anys abans, sempre que portin 35 anys de servei. Però aquesta baixa anticipada provoca l'aplicació de "coeficients reductors a la quantia de la pensió".

El cas és que, a causa de la incertesa generada pel Ministeri d'Ocupació sobre el futur de les pensions, les peticions de prejubilació en el sector públic s'estan multiplicant des de començaments d'any. És per això que Cristóbal Montoro ha reclamat a la ministra Fátima Báñez que difongui més aviat possible un missatge tranquil·litzador.

Els principals sindicats de funcionaris ja s'han fet ressò que porten setmanes rebent sol·licituds d'informació d'empleats públics de 64 i 65 anys. Els funcionaris volen saber quants diners perdrien si sol·liciten una jubilació anticipada i demanen assessorament sobre què fer, tenint en compte els plans del Govern sobre les pensions.

Segons les dades de què disposen els sindicats, els empleats que estudien una prejubilació ja fa 35 anys de servei. Així, cada funcionari que s'aculli a una baixa anticipada perdrà uns 200 euros. Una quantitat que molts estan disposats a assumir.

En aquest sentit, els sindicats reconeixen que, tot i no disposar d'informació concreta sobre els plans del Ministeri, les notícies que arriben són preocupants. Segons les centrals, hi ha risc real d'una pèrdua de valor de les pensions a dos o tres anys vista. De fet, els pensionistes podrien perdre de mitjana, en 5 anys, 300 euros.

Així les coses, la majoria d'aquests empleats públics de 63 i 64 anys que han demanat assessorament s'inclinen finalment per sol·licitar la jubilació anticipada i argumenten que prefereixen perdre ara 200 euros de treballar dos anys més i al final veure reduïda la pensió en 300.





NEGOCIACIÓ DE SOUS I JORNADA AMB LES PENSIONS DE FONS

Encara sense dades oficials, aquesta tendència ja ha arribat a coneixement del Ministeri d'Hisenda en plena negociació amb els sindicats sobre la pujada de sous i la reducció de jornada als funcionaris. Però des dels sindicats han advertit a Montoro de l'onada de baixes anticipades.

La situació, de la qual Montoro tenia coneixement per les dades facilitades des de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, preocupa a Hisenda. I, d'anar a més aquest tipus de sol·licituds, podria causar problemes. Així, Cristóbal Montoro ja ha advertit a Fátima Báñez del que està succeint entre els funcionaris de 63 i 64 anys i li ha demanat que, tot i no poder anunciar encara el pla del Govern per al futur de les pensions, llanci algun missatge optimista per aturar aquesta sortida anticipada.

Tant des dels sindicats com des del Govern atribueixen l'augment de les jubilacions anticipades als dubtes existents sobre la supervivència de les pensions a curt termini, i als anuncis realitzats fins a la data: "No convencen ni el finançament dels plans privats ni la cotització pels millors anys de la vida laboral", adverteixen.

Al Ministeri d'Hisenda recorden que l'antecedent més proper d'aquesta onada de baixes es va produir el 2012, quan Rajoy va suprimir l'extra de Nadal de desembre d'aquest any i va augmentar un 1% l'IRPF de totes les nòmines. L'efecte va ser demolidor: es va passar de 5.647 jubilacions anticipades de funcionaris el 2011 a 13.972 en els dotze mesos següents. Una tendència que es va mantenir durant els tres anys posteriors. En 2016, les prejubilacions es van estancar i el 2018 es podria batre el rècord si continua l'actual onada.