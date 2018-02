Ada Colau no rebrà al Rei però coincidiran en la inauguració del MWC

Felip VI i Ada Colau se saluden en una recepció (CASA REAL)

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no assistirà a la recepció oficial de Felip VI pel Mobile World Congress (MWC), encara que sí assistirà al sopar institucional d'obertura del congrés d'aquest diumenge ja la seva inauguració dilluns.





Segons han informat fonts municipals aquest dissabte, l'alcaldessa no participarà en les recepcions oficials al Rei amb motiu del Congrés Mundial de Mòbils.

No obstant això, Ada Colau preveu assistir al sopar de benvinguda del MWC, que tindrà lloc al Palau de la Música amb presència de diverses autoritats, i que estarà presidida per Felip VI. També acudirà a la inauguració del congrés per mostrar el "clar suport institucional i com a ciutat amfitriona".

L'alcaldessa de Barcelona va acompanyar el passat dimarts a les dones dels polítics independentistes en presó preventiva pel procés sobiranista en una recepció amb apel·lacions a la defensa dels drets humans i la solidaritat cap a aquests dirigents.