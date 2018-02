Òmnium crida a rebre al Rei a Barcelona amb una "cassolada"

Òmnium convoca una 'cassolada' per rebre el Rei





Òmnium Cultural ha convocat una 'cassolada' per rebre el Rei a Barcelona amb motiu de la inauguració per part del monarca del Mobile World Congress a la ciutat. L'organització independentista insta la protesta ciutadana a les 21h d'aquest diumenge.





"Aquest diumenge el rei Felip VI ve a Barcelona. Recibámosle fent una gran 'cassolada' per haver donat suport a la repressió policial contra votants pacífics l'1-O. Reclamem la # LlibertatPresosPolítics. Si ets al cotxe, fes sonar el clàxon!", ha estat el missatge difós a Twitter.

Es dóna la circumstància que en entorns independentistes aquests últims dies s'havia difós la idea de no plantejar-se protestes al carrer per la presència del Rei aquest cap de setmana a Barcelona. "Que ningú vagi allà (a l'MWC), és més, hauríem omplir Catalunya de llaços grocs i ignorar al Rei, als catalans no ens representa", s'ha difós a través de les cèdules independentistes, els anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR).

A diferència d'edicions anteriors no hi ha vagues convocades en el sector del transport, de manera que la mobilitat està en un principi garantida. No obstant això, la crisi política a Catalunya semblava posar en perill la pròpia celebració del congrés a Barcelona. L'impacte econòmic d'aquesta fira és d'uns 471 milions d'euros a l'àrea de Barcelona.

Tot i que s'ha confirmat el compromís amb Barcelona fins a l'any 2023, alguns mitjans han assegurat que responsables del MWC s'haurien posat en contacte amb Dubai per explorar la possibilitat de traslladar-hi la celebració del MWC en el cas que empitjori la situació política a Catalunya .