Baroja i l'elogi de l'acordió

Pío Baroja envoltat de llibres





El donostiarra Pío Baroja va exercir de metge rural a Cestona durant un temps. Després va regentar la fleca d'un familiar a Madrid. I va escriure novel·les. El 1917, encara no complerts els 40, va publicar 'Joventut i egolatria', una mena de memòries. Com un vell precoç, va dir aquí: "I en els meus llibres, el lector, en general, no entra. Jo tinc una esperança, potser una esperança còmica i quimèrica, la que el lector espanyol de dins de trenta o quaranta anys, que tingui una sensibilitat menys amanerada que el d'avui i que llegeixi els meus llibres, m'apreciarà més i em menysprearà més" . I recollia una opinió d'Ortega sobre ell. Segons el filòsof, la glòria es presentava a Baroja reduïda a les proporcions d'una grata sobretaula. "És veritat. És una de les formes simpàtiques de la glòria l'ésser acceptat entre gent amable, intel·ligent i cordial", una resposta ben significativa de l'escriptor.

En els seus 'Fantasies basques' feia un bell elogi sentimental de l'acordió que comença així: "¿No heu vist, algun diumenge al caure de la tarda, en qualsevol portet abandonat del Cantàbric, sobre la coberta d'un negre quechemarin, o a la borda d'un patache, tres o quatre homes de boina que escolten immòbils les notes que un grumet arrenca d'un vell acordió? Jo no sé per què, però aquestes melodies sentimentals, repetides fins a l'infinit, al vespre, al mar, davant l'horitzó sense límits, produeixen una tristesa solemne".

"Oh l'estranya poesia de les coses vulgars! Aquesta veu humil que s'avorreix, que cansa, que fastigueja al principi, revela poc a poc els secrets que amaga entre les seves notes, es fa clar, es transparenta, i en ella es trasllueixen les misèries del viure dels rudes mariners, dels infeliços pescadors".

I acabava així: "Oh modestos acordions! ¡Simpàtics acordions! Vosaltres no compteu grans mentides poètiques, com la fastuosa guitarra: vosaltres no inventeu llegendes pastorals com la zampoña o la gaita; vosaltres no ompliu de fum el cap dels homes, com les estridents cornetes o els bèl·lics tambors. Vosaltres sou de la vostra època: humils, sincers, dolçament plebeus, potser ridículament plebeus; però vosaltres dieu de la vida el que potser la vida és en realitat: una melodia vulgar, monòtona, carrinclona, davant l'horitzó il·limitat ... ".

¿No ens remou, una mica, tanta delicada suggestió?