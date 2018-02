El CGPJ acusa Torrent d'atacar "frontalment al nostre model de convivència"

Roger Torrent amb la degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona, M. Eugènia Gay (EFE)

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha emès aquest dissabte un comunicat en el qual acusa Roger Torrent, president del Parlament, d'atacar "frontalment al nostre model de convivència basat en el respecte a la Llei" i defensa la absoluta independència del poder judicial.

Així, després de reunir aquest dissabte en sessió extraordinària, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha volgut sortir al pas de les paraules de Roger Torrent en el lliurament de diplomes celebrada al Col·legi d'Advocats de Barcelona divendres.

L'organisme judicial considera que és el seu deure "apel·lar a la responsabilitat i al respecte institucional en un Estat de Dret. Les manifestacions realitzades en un àmbit institucional per qui ostenta la representació d'un Parlament autonòmic ens obliguen a recordar a les institucions ia la societat, que el poder judicial actua sempre des de la més absoluta independència, sent aquesta una salvaguarda que a tots ens concerneix respectar i defensar ".

El comunicat insisteix que al CGPJ, "com a òrgan de govern dels jutges, no li competeix fer valoracions polítiques, però sí defensar els valors que conformen l'Estat de Dret. En un Estat social i democràtic de dret com el nostre, al marge de la Llei i del Dret no hi ha llibertat ni democràcia. Els jutges i magistrats a Espanya compleixen amb la seva missió constitucional de garantir l'imperi de la llei i el respecte a l'Estat de Dret ".

El document es refereix al fet que "les situacions de presó provisional que es donen en els procediments seguits en els tribunals espanyols, ho són com a conseqüència de decisions judicials motivades i adoptades en el curs d'un procés amb totes les garanties, i en l'exercici legítim de la funció jurisdiccional; se sustenten exclusivament en la Llei i no en mandats aliens a aquesta, fruit de l'estricta separació de poders que descansa en la independència del poder judicial ".

Finalment, l'organisme reitera que "afirmar l'existència de presos polítics, i especialment per un representant institucional, és una desqualificació molt greu de la funció judicial, que transcendeix al propi poder judicial, atacant frontalment al nostre model de convivència basat en el respecte a la Llei ".