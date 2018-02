El CSIC indica que la cervesa és beneficiosa per al sistema immunològic davant les infeccions

Una canya de 200 mil·lilitres té tan sols 90 quilocalories





Diferents estudis han analitzat els beneficis del consum moderat de cervesa en adults sans per al sistema immune ja que, segons assegura la directora del Grup de Immunonutrició de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Aliments i Nutrició (ICTAN), Ascensión Marcos, pot millorar la resposta contra els agents responsables del desenvolupament de malalties infeccioses.

En el marc de les cinquenes jornades 'Avanços en Nutrició. El seu impacte sanitari i social ', organitzades per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i l'Associació d'Estudis Nutricionals (Asen), aquesta experta ha analitzat els beneficis d'aquesta beguda quan és consumida "amb moderació i dins el patró de la dieta mediterrània".

En aquest sentit, ha destacat els resultats d'un estudi realitzat per l'ICTAN, organisme del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que va determinar que el consum moderat durant un mes podria produir una millora en el sistema immunològic, especialment en les dones.

Segons institucions internacionals, s'entén per consum moderat d'alcohol una ingesta que no superi els 30 grams al dia en els homes, el que equivaldria a tres canyes de cervesa tradicional o 600 mil·lilitres, i 20 grams al dia per a les dones, dues canyes o 400 mil·lilitres.

I pel que fa als beneficis cardiovasculars, Marcos ha destacat que també hi ha evidència científica que tant la cervesa com altres begudes fermentades com el vi o la sidra són beneficiosos pel seu contingut en antioxidants naturals, entre els quals destaquen els polifenols.

El llúpol contingut en la cervesa podria influir positivament en els paràmetres sanguinis del metabolisme oxidatiu, evitant l'oxidació de les cèl·lules. I després del consum de cervesa sense alcohol s'aprecia una possible reducció en els biomarcadors d'inflamació i en el dany oxidatiu, i un augment en la defensa antioxidant, amb implicacions en les malalties cardiovasculars.

De la mateixa manera, els nivells en sang del colesterol HDL, l'anomenat 'bo', també podrien experimentar un augment després d'un consum moderat de cervesa, el que s'associa a un possible menor risc de cardiopaties isquèmiques i protecció de l'organisme enfront de malalties cardiovasculars .

L'CERVESA NO ÉS CAUSA DE OBESITAT

D'altra banda, durant la trobada es van presentar dades d'un altre treball que apunta que els consumidors moderats de cervesa presenten una composició corporal més adequada que els no consumidors, especialment en el cas dels homes, amb una menor circumferència de cintura i percentatge de massa corporal.

Uns resultats que contrasten amb l'anomenada "b Arriga cervesera" que habitualment s'associa al consum de cervesa, ja que l'aportació calòrica de la cervesa és molt baixa. En concret, una canya de 200 mil·lilitres té tan sols 90 quilocalories i en el cas de la cervesa sense alcohol aquesta quantitat es redueix a una mitjana de 34.

Segons Marc, el consum moderat d'aquesta beguda no és culpable de l'obesitat, sinó una alimentació desequilibrada, la manca d'exercici i, en alguns casos, la informació genètica.