Torrent va participar en el sopar de gala del Col·legi d'Advocats amb la degana i el ministre

Rafael Catalá, Maria Eugènia Gay, Roger Torrent i Ada Colau, en el sopar de gala (ICAB)





Segons publica aquest dissabte 'El Periódico', l'enfrontament entre Roger Torrent i la degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, no es va allargar en el temps.

El mateix ICAB, ha distribuït avui una foto en què es veu el president del Parlament en el sopar de gala de l'entitat a la mateixa taula que Gai. Comparteixen estovalles i conversa amb ells, entre d'altres, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

El discurs de Torrent en l'acte de divendres, en què va al·ludir als "presos polítics", va provocar la sortida de la sala de la cúpula judicial catalana. També els retrets de la degana, que li va retreure el gest. "No era la idea, president. L'ha fet bona. Moltes gràcies [...]. No podies fer això", li va dir Gay. No obstant això, l'enfrontament no va arribar a majors, i tots van compartir espai en el sopar de gala posterior, celebrada al Palau de Congressos de Catalunya.

"L'acte de la sessió solemne de Sant Raimon de Penyafort va finalitzar amb total normalitat i tots els advocats i advocades van rebre el seu diploma de 50 anys d'colegiacióny els advocats premiats seus corresponents medalles", ha aclarit l'entitat aquest dissabte en un comunicat.