Suárez i Messi s'emporten el Girona per davant

El Barça va fer pagar la novatada al Girona al Camp Nou al qual va derrotar pe r 6-1, en un partit en què l'ambició dels de Pablo Machín els va permetre avançar-se als tres minuts de joc, però també a encaixar quatre gols en els primers 45 minuts i 6 al final.

Després de l'estressant partit europeu a Stamford Bridge, en què a penes va disposar d'ocasions, jugar amb les facilitats que li ha donat avui el Girona va ser una benedicció per al Barça que va aprofitar la circumstància per donar-se un bany de confiança.

Va posar en joc Valverde a Coutinho i Dembélé amb Messi i Suárez, va reservar Iniesta i Sergi Roberto, però es va trobar amb un ambiciós Girona, que va sortir a per totes.

Quan en la vigília Pau Machín va advertir que el seu equip anava a sortir sense cap reserva ja jugar-li "de tu a tu" el Barça al Camp Nou, perquè els seus jugadors s'ho mereixien, segurament molts no li van creure. En els primers tres minuts, es va demostrar que el sorià anava de debò.

Va sortir el Girona amb les línies molt avançades, amb l'hondureny 'Xoco' Lozano jugant a l'espai i Portu sembrant dubtes als centrals barcelonistes. A la primera jugada d'atac del Girona, Lozano es va anar en velocitat i en una pilota dividida entre Umtiti i Portu, el davanter matalasser va ser el més llest, es va avançar i va batre Ter Stegen (0-1, min.3).

Amb aquest gol, Portu es converteix en l'únic jugador de l'actual campionat que ha aconseguit marcar als quatre primers de la taula: Barça, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i València.

El Girona, a diferència d'altres equips, que haguessin decidit plegar veles, posar l'autobús o penjar-se del travesser, va seguir amb el seu pla i aquest va ser el seu error, perquè amb espais, el Barça el va matar en les transicions, faceta en la qual va estar especialment lúcid Leo Messi, que va anotar dos gols i una assistència en el primer temps.

El partit es va equilibrar ràpidament, quan l'argentí va assistir a Luis Suárez i l'uruguaià va batre a Bono al minut 5 per equilibrar el partit.

Els gironins destil·laven bones sensacions, el seu futbol convencia, Portu era una molèstia davant, Borja García i Granell eren molt creatius i l'únic però es trobava a la defensa.

Abans del 2-1, Bernardo va salvar sota pals un tret al vaselina de Messi a passada de Suárez (min.19) ia la mitja hora, l'argentí va regalar una jugada d'videojoc al Camp Nou per retratar Juanpe, Bernardo i Ramalho i marcar el segon.

El Girona ho intentava i el Barça se sentia molt còmode. Messi estava alliberat i hi havia molts espais a les bandes, més per la dreta, on estava Coutinho, que per l'esquerra, on Dembélé, no acabava les jugades que intentava.

Abans del descans, Messi va regalar dues accions més de mèrit. L'argentí va marcar de falta (3-1, min. 36) i per sota de la barrera, en un recurs que al Camp Nou ja havia vist en el passat a Ronaldinho o Rivaldo; i va ser l'iniciador de la jugada del 4-1, en què va jugar amb Coutinho i aquest va assistir a Luis Suárez que només va haver d'empènyer la pilota (4-1, min.44).

Malgrat que tot estava decidit, en el segon temps el partit no va baixar les pulsacions. L'objectiu de la davantera era el lluïment de Dembélé i tant Suárez com Messi van buscar al francès en contínues accions.

No va marcar l'exjugador del Dortmund, però sí va estrenar el seu caseller de gols Phil Coutinho, un gol moltes vegades repetit a la Premier, una retallada des de l'esquerra i una pilota al pal llarg que va superar a Bono al 66.

Abans del final, Dembélé va servir el 6-1 perquè Luis Suárez marcarà el seu tercer gol, el seu vint en el campionat, i Vermaelen va rematar al travesser en el 82.

El Barça, en una setmana amb nou punts, ha sumat els primers tres i aspira a arribar al duel contra l'Atlètic de Madrid a la millor disposició, encara que abans haurà de viatjar dijous a Las Palmas.