L'alcaldessa de Barcelona i el president del Parlament, un parell d'irresponsables

Roger Torrent i Ada Colau en l'acte de suport al MWC a primers de febrer





Exposava l'advocat nord-americà del segle XIX, Clarence S. Darrow que "quan jo era petit em deien que qualsevol podia arribar a ser president de la nació. Estic començant a creure-ho". Això es pot aplicar a altres polítics amb responsabilitats en qualsevol administració.





L'alcaldessa Colau, el president del Parlament, Torrent i algun polític més que s'afegiran a última hora a la llista d'irresponsables, anuncien públicament la seva no assistència a la recepció oficial del Rei Felip amb motiu del Mobile World Congress que se celebra a Barcelona.





Ada Colau, a títol personal, pot fer el que li vingui de gust. L'alcaldessa Colau, però, ha de complir amb les obligacions pròpies al seu càrrec, li agradi o no. Li entra també en el sou i en la responsabilitat de servir a tots els ciutadans, no només als independentistes, com s'està veient. Barcelona no és un pati del col·legi on els nens, en molta ocasions, agafen rabietes i diuen "no t'estic amic" a alguns dels seus companys perquè s'han enfadat amb ell. Aquestes situacions no afavoreixen la continuïtat del congrés a la ciutat. Hi ha persones que estan fent esforços per convèncer els organitzadors que han de seguir apostant per Barcelona, entre ells Felip VI.





Això sí, l'alcaldessa no ha tingut cap inconvenient per a reunir-se amb les dones dels tres polítics empresonats, i ha fet ostentació d'això en els mitjans de comunicació. Cal fer campanya, que les enquestes donen uns resultats que no l'afavoreixen gens ni mica.





En la mateixa línia de Colau, Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, tampoc assisteix a la recepció. És la manera de donar la nota i de tenir resssò mediàtic internacional. Que s'assabentin encara més de les autoritats tan impresentables que té Catalunya.





L'acció de Torrent es suma a la protagonitzada el dia anterior, en un acte del Col·legi d'Advocats, on va pronunciar un discurs digne d'un activista de partit i no del càrrec que representa. Les seves paraules van provocar la marxa d'alguns dels presents Com es passa aquest president! Aprofita qualsevol acte institucional per deixar anar el seu discurs de partit.





Estic convençuda que al Rei Felip no li fa cap gràcia estar amb Colau, Torrent i algun altre més, però té l'obligació de fer-ho. Els que tenen responsabilitats ja saben perfectament quines són les seves obligacions i els seus drets; i de les seves obligacions en treuen bon profit. Així, deixin de banda els partidismes, treballin per a tothom, perquè serà l'única manera d'apaivagar els ànims. No s'ha de agradar o prendre partit només per una part de la ciutadania. Això contribueix a fer més gran la divisió en la societat catalana, com si no estigués ja prou dividida.





La representativitat de l'alcaldessa i el president del Parlament és de tots els catalans, una cosa que se'ls oblida constantment per indignació i vergonya de molts ciutadans.

"Estic horroritzat! No sé si el món està ple d'homes intel·ligents que ho dissimulen ... o d'imbècils que no s'en amaguen de ser-ho ", deia el Sr. Briuckman.