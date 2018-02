Pedro Sánchez purgarà de susanistes i rubalcabistes la llista per a les Europees de 2019

Els dirigents del PSOE Elena Valenciano i Alfredo Pérez Rubalcaba (EFE)





El secretari general del PSOE ha vetat a Elena Valenciano per presidir el Grup Socialista al Parlament Europeu sense fer cas el suport majoritari dels seus companys a Brussel·les. Sánchez repeteix el mateix argument de buscar un altre perfil que amb Luis de Guindos per al BCE.

Segons publica aquest diumenge 'El Confidencial Digital', aquesta decisió anuncia el final de la treva entre les famílies socialistes després del Congrés Federal de juny. La consigna d'unitat sembla obsoleta i els crítics del partit tornen a mobilitzar-se davant la maniobra de Sánchez que qualifiquen de injustificable.

Així, Elena Valenciano, que ja va criticar a Onda Cero al seu secretari general, ha rebut nombres suports en els últims dies. Un dels més rellevants, el de Verónica Pérez, número dos de Susana Díaz, que ha volgut deixar clar que l'oposició a Sánchez segueix activa.

SELECCIÓ PER A LES EUROPEES DE 2019

Segons explica 'El Confidencial Digital', la mobilització dels crítics està molt relacionada amb la "selecció" que Pedro Sánchez dissenya per a les Eleccions Europees de 2019. Tant a Ferraz com en diferents federacions socialistes donen per fet que, respecte a la llista presentada a les eleccions de 2014, "pocs van a sobreviure". I consideren com un avís l'actual veto a Elena Valenciano: "Ni ella, que va encapçalar la llista electoral fa cinc anys, ni molts dels que la van acompanyar llavors, van a seguir".

SUSANISTES I RUBALCABISTES EN EL PUNT DE MIRA

En les eleccions de fa quatre anys, el PSOE va aconseguir catorze representants al Parlament Europeu. Segons la informació d' 'El Confidencial Digital', d'ells, a Ferraz i en altres executives del partit donen com a segurs els següents descarts:

- Elena Valenciano: Mà dreta d'Alfredo Pérez Rubalcaba en l'etapa d'aquest al capdavant de Ferraz, en les últimes primàries va recolzar de forma activa a Susana Díaz. Ja al juny de 2014, així que va arribar Pedro Sánchez a la secretaria general, va ser cessada com a cap de la delegació del PSOE a Brussel·les, on va ser rellevada per Iratxe García.

- Ramón Jáuregui. Número dos de la llista que va encapçalar Valencià en 2014, l'exministre ha estat molt crític amb Pedro Sánchez en els últims anys i el secretari general no ho va a perdonar. Va arribar a assegurar, en plena campanya de les primàries socialistes, que li "preocupava" el suport rebut pel madrileny. Ja a l'agost, el secretari general va maniobrar per apartar-lo de la presidència de l'Assemblea Euro-Llatinoamericana, encara que sense èxit.

- José Blanco. Considerat el "pare polític" de Pedro Sánchez i d'altres joves valors del partit, com Antonio Hernando, Óscar López i César Luena. La seva aposta per Susana Díaz a les primàries, i sobretot la seva decisió de presidir el Comitè Federal de la gestora de Javier Fernández, el situen en el punt de mira. En els últims mesos ha intentat acostar-se al secretari general, però a Ferraz li donen per amortitzat.

- Juan Fernando López Aguilar: Susanista declarat, va intentar fer-se amb la secretaria general del PSOE de Canàries, però Pedro Sánchez va impulsar un candidat alternatiu, Àngel Víctor Torres, que va deixar a l'ex ministre sense opcions.

- Enrique Guerrero: Eurodiputat des de 2009, Rubalcaba va blindar el seu escó a Brussel·les el 2014 per agrair-li la seva lleialtat quan tots dos van treballar junts en Moncloa. Va ser sotsdirector de Gabinet a Presidència, i se'l considera un dels més estrets col·laboradors de l'exvicepresident.

- Inmaculada Rodríguez-Piñero: Secretària general d'Infraestructures en l'últim Govern de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba la va col·locar al capdavant de l'àrea d'Economia en la seva executiva del PSOE. Aquesta vinculació fa complicada la seva continuïtat.

- Inés Ayala: Porta tres legislatures a Brussel·les, però aquesta sembla que serà l'última. Formava part de la Comissió d'Ètica i Garanties del PSOE que, després de la dimissió en bloc de la meitat dels membres de l'antiga executiva de Sánchez, havia de decidir sobre la continuïtat del secretari general. Ella, igual que Maria Jesús Montero i Wilfredo Jurado es van mostrar partidaris de la dimissió del secretari general, però el vot de Félix Bolaños, i la presidenta d'aquest organisme, Isabel Celáa, van salvar a l'madrileny ... fins al Comitè Federal de l'1 de octubre.

IRATXE GARCÍA PODRIA ENCAPÇALAR LA LLISTA EUROPEA

Dels 14 eurodiputats del PSOE, Iratxe García, actual cap de delegació, és la que té més clara la seva continuïtat.

Persona de la màxima confiança de Pedro Sánchez, coneix bé el Parlament Europeu i molts donen per fet que el secretari general es referia a ella quan va assegurar que el cap de llista de 2019 seria dona.

Un altre dels actuals eurodiputats que sembla tenir el lloc assegurat és el toledà Sergio Gutiérrez. Com Iratxe, és afí a Sánchez i s'ha convertit en l'oposició interna a Emiliano García-Page a Castella-la Manxa. A més, el nou Comitè Federal del PSOE després de les primàries va ratificar com a secretari general dels socialistes europeus.

Els cinc eurodiputats restants no tenen clar el seu futur. Les seves opcions de seguir dependran també de la gent que vulgui col·locar Sánchez a Brussel·les. La seva situació actual és la següent:

- Soledad Cabezón: Va pertànyer a l'executiva del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. A les primàries no va donar suport a Pedro Sánchez, però els seus últims moviments l'han apropat al secretari general: va votar en contra de l'CETA seguint el criteri de Ferraz, tot i que el Grup Socialista a Brussel·les va ratificar aquest acord comercial.

- Javi López: Pertanyent al PSC, es va mantenir neutral en les primàries. Una postura que pot valer per mantenir-se a Brussel·les cinc anys més.

- Eider Gardiazabal: Néta de Ramón Rubial, va fer campanya a favor de Patxi López a les primàries. El pacte de Pedro Sánchez amb l'exlehendakari pot ser suficient perquè segueixi al Parlament Europeu.

- Clara Aguilera: Va pertànyer a la primera executiva de Susana Díaz a Andalusia, però aquesta la "bandejar" a Brussel·les per considerar-la massa afí a José Antonio Griñán. El seu futur és una incògnita, tot i que Sánchez la va nomenar al juny secretària adjunta del PSOE Europeu.

- Jonàs Fernández: La gestora de Javier Fernández va recórrer a ell per reconstruir l'equip econòmic del PSOE després de la caiguda de Pedro Sánchez. No obstant això, la setmana passada va defensar el "no" a Luis de Guindos per a la vicepresidència del BCE, i és, de fet, dels més vehements contra el candidat espanyol.