El cap dels Mossos, Ferran López, esmena la plana a Pérez de los Cobos al Suprem

Ferran López, cap dels Mossos, sortint el passat divendres de l'Audiència Nacional (EP)





L'actual cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López Navarro, declara demà com a testimoni davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa sobre l'anomenat 'Procés', per donar la seva versió sobre l'operatiu policial preparat per a la celebració del referèndum il·legal del passat 1 d'octubre.

L'exconseller català d'Interior Joaquim Forn --en presó provisional-- va sol·licitar al magistrat que cités a declarar al cap dels Mossos ia altres tres alts comandaments de la policia autonòmica perquè creu que els seus testimonis serviran per demostrar que moltes de les manifestacions del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, realitzades al Tribunal Suprem el passat 1 de febrer, són "radicalment inexactes".

El coronel de la Guàrdia Civil que va coordinar dit operatiu va afirmar en la seva compareixença davant del jutge Llarena que López li va mentir sobre el dispositiu policial que tenia previst posar en marxa la policia autonòmica per impedir el referèndum.

Va explicar que el que va ser número dos del més gran dels Mossos, Josep Lluís Trapero, li va dir que s'havia "incrementat el dispositiu i les hores per a garantir el compliment de l'acte" del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el qual s'ordenava impedir la celebració de la consulta.

En aquest context, Pérez dels Cobos va recordar que el fiscal en cap de Catalunya li va traslladar que el dispositiu organitzat per Trapero era "insuficient" i que es va oferir per millorar-lo. Si bé, el coronel va afegir que va ser el mateix matí de l'1 d'octubre quan "va tenir coneixement del pla d'actuació dels Mossos i la seva actitud" i que en aquell moment va arribar a la conclusió que aquest era el dispositiu que havia recriminat el Ministeri Públic .





DISPOSITIU INSUFICIENT PER IMPEDIR EL 1-O

El dispositiu en cada centre electoral estava format per un "binomi", és a dir, per dos agents del cos policial autonòmic, "aïllats i sense vehicles". Pérez de los Cobos va afegir en la seva declaració que Ferran López no li va traslladar aquest aspecte en cap de les reunions.

Això feia "impossible una actuació per impedir" el mandat judicial, va afirmar el coronel davant del jutge del Suprem. I va afegir que la direcció de la policia autonòmica va mantenir "lliurances i permisos" durant la jornada de l'1-O.

López va declarar divendres passat davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, on, segons fonts presents en la declaració, ha subratllat els "aspectes lúdics" que hi va haver el dia de la votació en els centres electorals. Aquest mateix dia també va declarar, però en qualitat de investigat, Trapero que va defensar davant la magistrada que va traslladar fins a dues vegades a l'expresident català Carles Puigdemont la preocupació existent en el cos policial per mantenir la seguretat ciutadana l'1 d'octubre.

El responsable dels Mossos també va comparèixer davant Lamela pels incidents ocorreguts davant les portes de la Conselleria d'Economia de la Generalitat els passats 20 i 21 de setembre. En aquesta declaració, López va donar suport a qui va ser el seu superior i va recalcar que durant el registre els va ser impossible accedir amb els vehicles oficials als voltants de la seu a causa de la quantitat gent que hi havia concentrada en el lloc.

Segons ha matisat, tot i que la Guàrdia Civil els va apel·lar a crear un cordó amb els vehicles, ells van optar per la millor opció que va ser accedir caminant per tal d'evitar problemes d'ordre públic.





ALTRES TESTIMONIS POLICIALS





A més de Ferran López, Forn va demanar que se citi el cap de la Comissaria Superior de Coordinació dels Mossos, Joan Carles Molinero; el cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, Emilio Quevedo; i el cap de la Comissaria General d'Informació del Cos autonòmic, Manuel Castellví. Els dos primers estan citats també el 26 de febrer, a les 10.30 hores i 11.30 hores, respectivament.

El torn de Castellví serà un dia després al costat d'un sergent i un inspector, que van estar presents en el registre del passat 20 de setembre, proposats pel líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.