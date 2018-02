Colau diu que "el Rei també ha de poder ser criticat i qüestionat"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha criticat aquest diumenge que la recepció oficial del Rei Felip VI al Mobile World Congress (MWC), coneguda col·loquialment com el 'besamanos', és "un acte d'homenatge i vassallatge impropi d'una democràcia del segle XXI", després d'anunciar que no assistirà a aquest acte.

En una publicació a través de les xarxes socials i recollida per Europa Press, ha defensat que "en una democràcia avançada qualsevol càrrec públic, el Rei també, ha de poder ser criticat i qüestionat", i ha criticat que, al seu parer, el Rei no ha tingut cap gest d'empatia cap als ferits per les càrregues policials de l'1-O.

Colau ha assegurat que assistirà al sopar i la inauguració del Mobile, on coincidirà amb el Rei i altres institucions, i que es relacionaran amb respecte entre els representants de les institucions: "Però una cosa és el respecte institucional i una altra l'homenatge. Més en els temps que corren "

També ha recriminat que, segons ella, en els últims mesos la llibertat d'expressió s'està limitant: "Dins d'aquesta limitació s'intenta que la figura del Rei sigui intocable i que tota crítica sigui feta des de la por".

Així mateix, ha recordat la condemna a tres anys i mig de presó del raper Valtonyc i ha sostingut que és "una aberració que se li imputi un any per injúries a la corona".