13.000 persones participen en la 5a Caminada Magic Line de Sant Joan de Déu

Un moment de la caminada solidària de Sant Joan de Déu aquest diumenge





13.000 persones han participat aquest diumenge a la 5a edició de la Magic Line Sant Joan de Déu de Barcelona, una caminada solidària per recaptar fons per beneficiar les persones en situació vulnerable que s'atenen en els 11 centres de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

En un comunicat, Sant Joan de Déu ha informat que aquesta edició ha permès recaptar 320.000 euros per a projectes socials de l'hospital i ha comptat amb la participació de més de 700 voluntaris.

Ha destacat que les aportacions d'aquest esdeveniment serveixen per finançar pisos socials per a persones sense llar; ajudes econòmiques per a persones tutelades; sessions de teràpia amb música o animals per a persones amb trastorns mentals; projectes de recerca en malalties infantils, i programes d'acompanyament per a persones en risc d'exclusió social, entre d'altres.