La ANC ha recaptat gairebé 6 milions d'euros per a les fiances judicials en 2017

L'ANC s'ha reunit en Assemblea General Ordinària aquest diumenge

L'ANC ha aprovat aquest diumenge el seu nou full de ruta, en la qual aposta per fer efectiva la República catalana proclamada pel Parlament el 27 d'octubre i treballar per aconseguir el reconeixement internacional, i ha convocat eleccions per renovar el secretariat el 17 de març .

A l'Assemblea General Ordinària que ha celebrat l'entitat al pavelló de la Mar Bella de Barcelona, l'ANC ha fixat els seus objectius estratègics, entre els quals estableix la necessitat de mantenir el "caràcter no violent i pacífic" del procés independentista, i reforçar la independència de l'entitat respecte als partits.

També aposta per la "unitat d'acció" dels partits i les entitats independentistes, i per intensificar el nivell de mobilitzacions per reclamar l'alliberament dels presos sobiranistes, el retorn dels consellers cessats que estan a Bèlgica i defensar la República catalana.

La ANC defensa que, malgrat que les eleccions del 21 de desembre van deixar una majoria absoluta independentista, "cal implicar tota la societat en la construcció d'aquesta República que ha estat proclamada", de manera que veuen necessari ampliar la base social del sobiranisme .





PREOCUPACIÓ PER NO COMPLIR OBJECTIUS

A més, el document de l'ANC insta el Govern i el Parlament a construir la República catalana com "un poder efectiu i no depenent de l'Estat espanyol" en diferents àmbits: el finançament i el control de la hisenda catalana, el poder judicial i les forces de seguretat.

El vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, ha expressat la seva "preocupació" perquè l'objectiu de restaurar el Govern i implementar la República no s'ha complert, pel que ha destacat que l'ANC continuarà mobilitzant-se.

Per això, ha anunciat la convocatòria d'una manifestació el 11 de març a Barcelona per "recuperar el Govern legítim i desplegar la República".

5,8 MILIONS PER A LA CAIXA DE SOLIDARITAT





Durant l'Assemblea, s'ha aprovat l'informe econòmic i els comptes de l'entitat, en la qual destaquen que la caixa de solidaritat, impulsada costat de Òmnium per afrontar les fiances que decreten els tribunals per causes relacionades amb el procés sobiranista, ha rebut 5 , 8 milions d'euros en 2017.

A més, l'entitat ha convocat les eleccions del nou secretariat el dissabte 17 de març per renovar la direcció de l'ANC, que ha de nomenar el nou president de l'entitat, un càrrec que està vacant des que el diputat de JxCat al Parlament Jordi Sànchez renunciés per presentar-se a les eleccions.

PUIGDEMONT, DES DE BÈLGICA





Hi han assistit a l'Assemblea diversos diputats dels partits independentistes, com Elsa Artadi i Jordi Turull de JxCat, Carme Forcadell d'ERC, i Carles Riera de la CUP, i s'han emès diversos vídeos gravats pels polítics independentistes a l'estranger.

El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha animat a través d'un vídeo gravat des de Bèlgica a continuar treballant per aconseguir la independència: "Si no defallim, si persistim i si tenim la paciència suficiència guanyarem".

"Intentarem estar a l'altura de la dignitat de tots vosaltres i del poble de Catalunya. Dignitat que no mereix ser traïda, mereix ser servida per intentar mantenir el llegat de l'1-O, del que vam acordar al Parlament el 27 d'octubre i el que revalidamos el 21-D ", ha reivindicat Puigdemont.

CARTA DE JORDI SÀNCHEZ DES DE LA PRESÓ





També s'ha llegit un missatge del diputat d'JxCat i expresident de l'ANC Jordi Sànchez, en què assegura que, si pogués tornar en el temps, assumiria de nou el càrrec per presidir l'entitat i ha assenyalat que sense la força mobilitzadora de la ANC la independència de Catalunya no estaria "tan cera".

Ha agraït el suport que ha rebut a la presó i ha demanat als socis de l'ANC a continuar treballant "amb la mateixa generositat de sempre".

VIDEO DELS CONSELLERS CESSATS





El diputat d'ERC al Parlament Toni Comín ha defensat la necessitat de complementar un Govern a Catalunya i el paper dels consellers cessats a Brussel·les: "Necessitem dues cames institucionals bé robustes, una a Barcelona i una altra a Brussel·les. Però també necessitem els braços , que són la societat civil, ben forts ".

També ha intervingut la consellera cessada d'Agricultura, Meritxell Serret, que ha destacat el paper de l'ANC per avançar cap a la República i ha reclamat la unitat de l'independentisme: "No caurem en la temptació de la divisió ni dels que volen provocar violència. continuarem amb aquest somriure, que és el que fa més mal als que ens volen dividir ".

La consellera cessada d'Ensenyament, Clara Ponsatí, s'ha mostrat convençuda que l'ANC trobarà "la manera de reinventar-se, de tenir iniciatives, de tornar a ser l'impuls perquè el lideratge per a la República no defalleixi", i ha demanat que el faci sense renúncies i amb dignitat.

Així mateix, el conseller cessat de Cultura, Lluís Puig, ha demanat als socis de l'ANC que segueixin "treballant, avançant i acompanyant a tot el país en aquest procés sense marxa enrere".