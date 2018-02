El Rei arriba al Palau de la Música entre fortes mesures de seguretat i manifestacions

El Rei a l'arribar al Palau de la Música aquest diumenge





Felip VI ha arribat al voltant de les 19.30 hores d'aquest diumenge al Palau de la Música Catalana de Barcelona per presidir el sopar de benvinguda del Mobile World Congress, envoltat de fortes mesures de seguretat de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional a causa de les protestes de manifestants als voltants de l'edifici, convocades pels Comitès de Defensa de la República (CDR) contra el Rei per la seva postura després de l'1-O.

Des de les 17.45 hores, efectius policials han tallat la Via Laietana perquè diversos grups de manifestants protestaven en els accessos davant els cordons policials.

El Rei ha arribat al Palau de la Música amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i l'han rebut el ministre d'Indústria, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el director general de GSMA, Mats Granryd.

Al vestíbul l'han rebut el president del Grup Banc Mundial, Jim Yong King; la ministra d'Informació i Telecomunicacions del Pakistan, Anusha Rahman Ahmad Khan; el ministre de Tecnologia de la Informació d'Egipte, Yasser El Kady; l'ambaixador de la Xina a Espanya, Lyu Fan, i el secretari d'Estat per a la Societat de la Informació d'Espanya, José María Lassalle.

També hi eren l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; el president del consell d'administració de GSMA, Sunil Bharty, i el seu conseller delegat, John Hoffman; el president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, i el director general, Constantí Serrallonga; el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, Carles Grau.

A la taula presidencial del sopar --amb uns 200 assistents en total-- Felip VI està acompanyat per 17 persones; al seu costat dret es senti la vicepresidenta del Govern i, a la seva esquerra, el director general de GSMA, Mats Granryd.

Davant del Rei està assegut el ministre Álvaro Nadal, que té a la seva dreta al president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau --tots dos no ho han rebut l'arribar--, i a la seva esquerra té el president del grup Banc Mundial.

A la taula presidencial també es sentin el president de la GSMA, Sunil Bharty; el president i conseller delegat d'Orange, Laurent Paillassot; el secretari general de la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, Ajit Pai; el conseller delegat d'America Movil, Carlos Slim; el secretari general de la Unió Internacional de Telecomunicacions, Hamadoun Touré; el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el conseller delegat de Vodafone, Vittorio Colao; i el conseller delegat de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges.

També el cap de Casa del Rei, Jaime Alfonsín; el president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el director general de GSMA, Mats Granryd.





Diverses concentracions, tant a favor com en contra del Rei Felip VI, han estat convocades per a aquesta tarda al centre de Barcelona amb motiu de la visita del monarca a la ciutat per inaugurar el Mobile World Congress.





A favor de la visita del Rei a Barcelona, la Coordinadora per Tabarnia, al costat d'altres associacions, ha convocat una concentració a les 17.00 hores a la plaça de Catalunya amb l'objectiu de "donar la benvinguda al cap de l'Estat", segons indica la plataforma Tabarnia en el seu compte de twitter, en suport a aquesta acció. S'han reunit unes 500 persones de forma pacífica a Plaça Catalunya amb banderes espanyoles.





A poc més de 500 metres d'aquesta plaça hi ha la plaça Urquinaona, el punt de trobada de les concentracions en contra la visita del monarca. Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat protestes a les 17.30 en aquesta plaça ia l'Avinguda de la Catedral. Tots dos llocs molt propers al Palau de la Música, lloc on se celebra l'acte.





En aquest punt s'han trobat centenars de participants d'ambdues manifestacions que es reuneixen al voltant del cordó policial que ha organitzat Mossos d'Esquadra per impedir que els concentrats arribin al Palau de la Música.