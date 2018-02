El Rei assenyala que la cooperació entre les institucions i les companyies és essencial

El rei durant el discurs inaugural del MWC aquest diumenge





El Rei ha assegurat aquest diumenge que una de les claus de l'èxit del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona, on se celebra des de 2006, ha estat la "cooperació institucional amb objectius clars i en benefici de tots".

En el seu discurs en el sopar d'inauguració del congrés, que obre portes aquest dilluns al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, Felipe VI s'ha referit al compromís i la col·laboració entre el Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que al costat de les corporacions i entitats com GSMA i Fira de Barcelona, han fet possible aquest "èxit continuat".

Ha afegit que aquest compromís ferm de les administracions, corporacions i companyies "ha de ser sempre un propòsit essencial" perquè aquesta trobada sigui consolidant de cara al futur la seva projecció i influència a tot el món i --ha afegit-- que ho faci des Barcelona, que ha recordat que és candidata a acollir el centre tecnològic europeu que desenvolupi la tecnologia 5G.

"Des del MWC de 2006 fins avui, aquest congrés ha guanyat en reconeixement i prestigi internacional. No hi ha dubte que la història d'aquest congrés a Barcelona és la història d'un èxit aconseguit al llarg d'anys de treball", ha afirmat, i ha assenyalat que aquest èxit es deu, a més del compromís institucional, també als barcelonins i als representants del sector.

El Rei, que ha subratllat el seu compromís amb el congrés al llarg dels anys que s'ha celebrat a la capital catalana, ha traslladat la seva "més càlida benvinguda a Espanya, a Catalunya i particularment a la ciutat global que és Barcelona".

Ha destacat que el MWC té un evident i directe impacte sobre el progrés i el benestar de milions de ciutadans sobre el conjunt de les societats, ja que en afavorir la seva comunicació i el seu millor enteniment, millora les condicions de vida de cada individu i facilita la creació i la projecció del coneixement, així com la difusió d'idees innovadores.





CAPACITAT TECNOLÒGICA I EMPRESES PUNTERES





Ha subratllat la capacitat tecnològica de les empreses punteres d'Espanya i "com aquesta aposta no les s'aparta en absolut del seu compromís amb el benestar" de la societat i amb la creació d'ocupació.

Ha afegit que a Espanya hi ha alguns exemples de referència mundial en molts sectors, particularment en el sector tèxtil i de la moda i en el de la fabricació de components de l'automòbil, i ha afegit que està demostrat que els països tecnològicament més avançats són els que arriben millors índexs d'ocupació.

Ha posat èmfasi que el lema del congrés aquest any és 'Creant un futur millor', i ha considerat que cal acceptar aquest "important i inevitable procés com una oportunitat i no una amenaça".

ASSISTENTS





El Rei ha arribat al Palau de la Música pocs minuts després de les 19.30 hores -envuelto d'un fort dispositiu policial a causa de protestes al carrer-- acompanyat de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i l'han rebut el ministre de energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el director general de GSMA, Mats Granryd.

Entre els que l'han saludat en entrar a l'edifici hi havia el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López; el president del Grup Banc Mundial, Jim Yong King; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; el president del consell d'administració de GSMA, Sunil Bharty, i el seu conseller delegat, John Hoffman; el president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, i el director general, Constantí Serrallonga; el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, Carles Grau.

No obstant això, s'han absentat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, que sí que s'han assegut a la taula presidencial; Colau ha aplaudit al final del discurs del Rei, mentre que Torrent no ho ha fet.