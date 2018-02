Barça, Reial Madrid i Márquez, premiats per l'Associació de Premsa Esportiva

El Reial Madrid, el FC Barcelona, l'halterofília Lydia Valentí, el pilot Marc Márquez, el ciclista Alejandro Valverde i el golfista Sergio García, entre d'altres, seran premiats en la XXXVIII Gala Nacional de l'Associació Espanyola de la Premsa Esportiva (AEPD), que se celebrarà aquest 26 mes de febrer (19:00 hores) a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

A més d'aquests, la premsa esportiva espanyola reconeixerà al palista Marcus Cooper, els karatekes Damián Quintero i Sandra Sánchez, la púgil Joana Pastrana, la nedadora Mireia Belmonte, el València Basket, la selecció espanyola de bàsquet femení, el Vila-real i el FC Barcelona Lassa d'handbol.

Igualment la 'Quinta del Buitre', de la qual es compleix en 2018 el 35 aniversari d'aquella saga formada pels joves del Castella Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Rafael Martín Vázquez, Manolo Sanchís i José Miguel González 'Míchel', i la nedadora de sincronitzada Gemma Mengual, doble subcampiona olímpica a Pequín 2008, rebran els Premis Llegenda.

També es reconeixerà al pilot Joan Mir, campió del món de Moto3, les nedadores paralímpiques Núria Marquès i Sarai Gascón, l'entrenador de tennis Toni Nadal, l'Atlètic de Madrid femení de futbol, l'esportista paralímpica Gema Hassen-Bey, les seleccions espanyola masculina i femenina d'hoquei sobre patins, campiones del món.

Finalment, el diari Marca, per celebrar el seu 80 aniversari, i l'empresa Podoactiva, per la seva tasca en el camp de la medicina esportiva, rebran el seu guardó en un acte organitzat per l'AEPD, en col·laboració amb l'Associació de la Premsa Esportiva de Castelló i el Vila-real.