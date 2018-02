Audiència Nacional jutja dos presumptes gihadistes per defensar l'Estat Islàmic

AN jutja dos presumptes jihadistes





L'Audiència Nacional jutja a partir d'aquest dilluns dos presumptes gihadistes de nacionalitat marroquina que responen a la identitat de Fouad Bouchihan i Ilyass Chentouf, per als quals la Fiscalia demana set anys de presó a cada un per la seva defensa de l'ideari de l'Estat Islàmic i de morir en combat.





Fouad Bouchihan ha assegurat en el judici que no dóna suport a l'Estat Islàmic i que no té "cap afinitat" amb aquest grup terrorista si ben si que ha admès una publicació seva relativa a l'any 2015 en la qual va cridar heroi al mort capdavanter d'Al-Qaeda, Usama bin Laden, per la seva condició de "persona religiosa i musulmana".





Durant l'interrogatori al que ha estat sotmès en qualitat d'investigat, Bouchihan ha reconegut que estava darrere dels perfils de diferents xarxes socials que se li atribueixen en l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal i ha repetit en reiterades ocasions que no recorda el contingut del material compartit, gran part del mateix relatiu a la Yihad.





Sobre aquest tema Bouchihan ha defensat que entrava en pàgines radicals solament per informar-se però que no comparteix el seu missatge, versió mantinguda també en aquesta primera sessió de vista oral per l'altre acusat Ilyass Chentouf qui ha dit que el Daesh és una "eina per tacar la imatge dels musulmans". Tots dos són de nacionalitat marroquina i s'enfronten a una petició de presó de la Fiscalia de set anys pel delicte d'integració en organització terrorista.





A preguntes de la fiscal del cas, María Antonia Sanz, Chentouf, que comptava amb 19 anys al moment de la seva detenció, ha afirmat que assumeix la idea del "martiri" perquè "si a Espanya un policia pot donar la vida pel seu país" ells també pot fer el propi per Al·là, "però no com pensa la gent per matar innocents", ha postillat.





"HI HA DIFERENTS FORMES DE JIHAD"









Sobre aquest tema ha respost en diverses ocasions que hi ha diferents formes de Jihad; l'escrita en l'Alcorà i la que "es veu ara que no té res a veure amb l'Islam" doncs és un "negoci" en el qual es barreja la política, segons la seva versió. "El 90 per cent de les víctimes del Daesh som nosaltres, els musulmans", ha insistit.





La Fiscalia, que els acusa del delicte d'integració en organització terrorista, recull en el seu escrit d'acusació que des de juny de 2014 fins que van ser detinguts al novembre de 2016 "es van submergir de forma conscient i voluntària en un intens procés de autoadoctrinament" a través d'Internet -i especialment a les xarxes socials de Facebook i Twitter- en matèria de terrorisme gihadista.





La "intensa activitat" en els seus respectius perfils tenia com a objecte aconseguir a més la seva pròpia captació per cometre accions violentes de tall terrorista.





En aquest sentit diu de Bouchihan que es va interessar en aprendre a fer servir ganivets, matxets i armes de foc amb silenciador, mentre que d'Chentouf exposa que va aprofundir en la idea del martiri arribant a oferir la seva vida a favor de la causa.





Pel que fa a Bouchihan, va arribar a publicar una trentena de comentaris en diferents perfils de Facebook com ara: 'Mort als enemics d'Estat Islàmic' o 'Oh Al·là, que doni la victòria als mujahidins a l'Iraq i Sham'.





A més va difondre el manifest del Daesh, que consta de prop de 1.300 folis, acompanyat del comentari 'Lloat sigui Al·là'.





"ESTEM PREPARATS PER TALLAR COLLS"





En el registre efectuat al seu domicili a Roda de Ter (Barcelona) el 19 de novembre de 2016, els investigadors van intervenir diferents terminals telefònics amb més d'un centenar d'imatges amb l'eslògan i la bandera d'Estat Islàmic, així com de mujahidins i màrtirs morts en combat.





Igualment guardava vídeos amb sermons de líders religiosos radicals i altres en què es feia un exprés crida a la batalla amb llegendes com ara 'Si et trobes amb un francès, un australià, mata'ls de qualsevol manera, no ho consultis a ningú'.





El material confiscat incloïa també historial de cerca del Daesh a Internet i càntics jihadistes. 'Sou intel·ligents ja bombardejar, sou màrtirs. Atenció estem preparats per tallar colls. Atenció, tenim màrtirs per explotar-se. Atenció guerrers, preparos', recull alguna de les lletres.





VÍDEO ADOCTRINAMENT AL SEU FILL PETIT





Els investigadors van trobar un vídeo a un telèfon mòbil de Bouchihan en què apareix aquest amb el seu fill petit en un dormitori recitant-li en diverses ocasions les expressions en àrab 'Al·là és gran' i 'Estat Islàmic està' perquè el petit les repetís.





Al començament del vídeo s'observa que el nen realitza el senyal del Tawhid (dit índex assenyalant al cel) mentre mira les indicacions del pare.