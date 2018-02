Detinguts un pare i el seu fill pel doble crim del pantà de Susqueda

Cerca de dos joves al pantà de Susqueda





Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí Jordi M.G., de 60 anys i veí de Angès (Girona), com a presumpte autor del doble homicidi del pantà de Susqueda, on van ser trobats els cadàvers de dos joves de 21 i 23 anys l'agost de 2017, i hores després ha procedit també a la detenció del seu fill.



Els Mossos descarten que Jordi M.G., conegués les víctimes o tingués algun tipus de vincle, com tampoc tenia relació amb familiars o amics de la parella assassinada. Segons la investigació, no hi ha "cap dubte de l'autoria" del doble crim per part d'aquest home.





El presumpte autor del doble crim caçava i pescava a la zona i coneixia l'àrea.





L'alcaldessa d'Anglès ha explicat que Jordi M.G. havia tornat al municipi feia dos o tres anys i que es dedicava a cuidar a un oncle seu d'avançada edat.





"Estava molt tancat sobre ell mateix, la qual cosa ens feia pensar que després de la condemna s'havia reintegrat", ha explicat l'alcaldessa d'aquest municipi de gairebé 5.500 veïns.





Des del seu retorn, no havia tingut importants incidents en la localitat, encara que havia tingut alguna baralla amb algun veí i una vegada, en posar-li una multa de trànsit, havia anat a queixar-se a la policia.





Desset ha expressat que la notícia de la detenció ha causat molta sorpresa en el municipi: "Si realment és ell l'autor del crim serà positiu per a la ciutadania perquè se sentiran més segurs".





L'alcaldessa, que ha lloat la feina dels investigadors dels Mossos d'Esquadra, ha lamentat, no obstant això, que si es confirma que va ser aquest veí qui va matar els joves serà negatiu per al nom del poble.





CADÀVERS





Els cadàvers van ser trobats a l'embassament nus i amb signes evidents de violència després de setmanes de cerca.





Els joves van desaparèixer el 24 d'agost, quan havien anat a practicar caiac al pantà, i van ser trobats en el mateix lloc un mes després.





Els investigadors van confirmar posteriorment que els cadàvers corresponien a Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils (Barcelona), i Marc H.L., de 23, d'Arenys de Munt (Barcelona), i que van ser víctimes d'un crim.





El titular del Jutjat 2 de Santa Coloma de Farners va assumir la instrucció del cas i va decretar el secret de les actuacions.





La troballa la va fer la unitat subaqüàtica dels Mossos, que va localitzar els dos cadàvers en la superfície del pantà, ella surant i ell en la riba, després que l'1 de setembre un gos detectés un rastre dels joves.





CONDEMNAT PER ASSASSINAR LA SEVA EXDONA





El detingut va ser condemnat per l'Audiència de Girona l'any 2000 a 15 anys de presó per l'assassinat de la seva exdona a Anglès (Girona) el 1997.





Jordi M.G. va ser jutjat per un jurat popular que el va considerar culpable d'assassinar la seva exdona la tarda del 4 de desembre de 1997 amb una escopeta de caça semiautomàtica marca Browning al carrer Ter d'Anglès, segons la sentència recollida.





Segons els fets provats en el judici, Jordi M.G. va esperar amagat en el seu cotxe al fet que la seva exdona, amb la qual s'havia casat el 1979 i separat a la fi d'abril del 1997, passés per aquest carrer i en veure-la va sortir ràpidament, la va cridar pel seu nom i li va disparar.





L'escopeta estava carregada amb tres cartutxos, dos d'ells de la bala que s'usa en la caça del senglar, i el condemnat li va descarregar aquesta munició en el costat esquerre del cos, i quan va caure al terra, va recarregar l'arma i la va rematar per l'esquena.





La parella havia contret matrimoni en 1979 i tenia dos fills, i es van separar per la deterioració de la relació conjugal a la fi d'abril de 1997, uns mesos abans de l'assassinat.





El tribunal, a l'hora de dictar sentència, va tenir en compte que Jordi M.G. patia un trastorn ansiós depressiu des de feia uns anys i estava baix tractament psiquiàtric i que patia un estat d'ansietat perquè la seva esposa no volia tornar amb ell, segons consta en la sentència.





Jordi M.G., que va ser detingut per després dels fets, va reconèixer la seva autoria i va relatar als investigadors de manera àmplia i detallada tots els antecedents del cas.