Vuit escenaris per al futur del treball

La capacitat de la revolució digital per destruir ocupació i automatitzar tasques que abans realitzaven els éssers humans és una de les grans preocupacions dels últims temps. Els canvis s'estan succeint de forma tan accelerada que no disposem de perspectiva per poder anticipar el futur que se'ns ve a sobre. No falten distopies apocalíptiques que parlen d'un món controlat per robots i de legions de treballadors desplaçats i empobrits, ni grans figures de la ciència i la tecnologia, com Stephen Hawking o ElonMusk de Tesla, que alerten sobre l'amenaça que suposa per a la humanitat la proliferació de la intel·ligència artificial.





No obstant això, també estan sorgint intents seriosos d'estudiar de forma analítica i objectiva el possible efecte en el futur immediat del canvi tecnològic sobre el mercat de treball. Un dels més recents ha estat dut a terme pel WorldEconomicForum, en col·laboració amb The Boston ConsultingGroup, i prediu vuit possibles escenaris als quals ens enfrontem, la probabilitat de materialitzar depèn de la velocitat d'evolució de tres variables.





Es tracta de l'informe EightFutures of Work i els tres aspectes que contempla són el canvi tecnològic, l'evolució de l'aprenentatge i la mobilitat del talent. En el primer cas, es té en compte a quina velocitat penetraran en les nostres societats la robòtica, la intel·ligència artificial o l'analítica de dades (pot ser un canvi estable o accelerat); el següent element fa referència al ritme al qual la força de treball adquireix les competències que demana l'economia digital (pot ser lent o ràpid); finalment, el model avalua el grau de mobilitat de la força de treball, entre regions i entre països (baixa o alta).





Aquest plantejament aparentment tan senzill pot donar lloc a vuit escenaris futurs per al mercat de treball, segons el parer dels autors:





Autarquies de la força de treball (canvi tecnològic estable, lenta evolució de l'aprenentatge i baixa mobilitat del talent)





Com el canvi tecnològic es produeix a poc a poc l'automatització dels llocs de treball només afecta les tasques manuals de baixa qualificació. En ser també sota el ritme d'adquisició de competències tecnològiques, molta mà d'obra poc qualificada competeix per pocs llocs de treball. Hi ha llocs de major qualificació sense cobrir en les empreses, però els governs limiten l'entrada de treballadors qualificats estrangers en els mercats de treball locals per protegir la força de treball d'escassa qualificació.





Moviment de masses (canvi tecnològic estable, lenta evolució de l'aprenentatge i alta mobilitat del talent)





Com en el cas anterior, la disrupció que porta la tecnologia només afecta els treballs manuals més rutinaris i els treballs de qualificació mitjana no es veuen afectats. L'aprenentatge de les noves competències requerides és lent, però al no existir barreres al moviment de la mà d'obra entre països, els treballadors d'alta qualificació d'arreu conflueixen en els llocs que ofereixen llocs més atractius. Mentrestant, els treballadors poc qualificats desplaçats per l'automatització emigren a països emergents competint amb la mà d'obra local per llocs a la seva mida. En aquest escenari la cohesió social és més difícil de mantenir.





Reemplaçament robòtic (canvi tecnològic accelerat, lenta evolució de l'aprenentatge i baixa mobilitat del talent)





L'elevat ritme de canvi tecnològic ha automatitzat les tasques manuals i moltes tasques no manuals més qualificades. La demanda de treballadors humans amb nous perfils per gestionar i complementar el treball de les màquines no és satisfeta perquè el ritme d'aprenentatge professional és reduït i, en conseqüència, les empreses opten per automatitzar més i més tasques i "perden la fe en el talent humà". Per pal·liar la crisi social, els governs opten per dur a terme polítiques proteccionistes, tancant l'entrada al mercat de treball a mà d'obra estrangera altament qualificada, i, en última instància, portant a terme nacionalitzacions d'empreses tecnològiques i generant monopolis.





Món polaritzat (canvi tecnològic accelerat, lenta evolució de l'aprenentatge i alta mobilitat del talent)





Els robots i la intel·ligència artificial assumeixen tasques rutinàries i no rutinàries, però les empreses no troben mà d'obra prou formada per treballar en la nova economia digital. En aquest cas, no hi ha barreres al moviment internacional de la mà d'obra, així que treballadors molt qualificats de països emergents van a les economies desenvolupades a buscar millors oportunitats, mentre que la mà d'obra poc qualificada d'aquestes queda desplaçada del mercat. Les fronteres nacionals es van diluint i el món es polaritza en clústers de supereconomies molt avançades que es relacionen entre elles i la resta de nacions que han quedat enrere. Les societats es polaritzen igualment entre el petit estament dels privilegiats i grans masses de mà d'obra sense qualificar que es dedica a prestar serveis als primers.





Empresaris empoderats (canvi tecnològic estable, ràpida evolució de l'aprenentatge i baixa mobilitat del talent)





En aquest cas, el canvi tecnològic avança de forma moderada i només afecta les tasques manuals i rutinàries, però no la resta. No obstant això, les societats han pres consciència de la importància de formar a la població per afrontar el nou paradigma productiu i s'han reformat els sistemes educatius, adequant-los als nous coneixements i habilitats requerits, mentre que les empreses inverteixen molt en reciclar a les seves plantilles. Els països compten, per tant, amb teixits empresarials dinàmics i amb una població acostumada a l'aprenentatge permanent que s'adapta als canvis amb èxit, de manera que els governs limiten l'emigració per no perdre la seva valuosa mà d'obra.





Fluxos qualificats (canvi tecnològic estable, ràpida evolució de l'aprenentatge i alta mobilitat del talent)





Aquest escenari és una variant de l'anterior en què igualment el lent canvi tecnològic i el ràpid aprenentatge fa que les economies trobin la mà d'obra qualificada que necessiten per al nou model productiu. En aquest cas, l'emigració no ha estat limitada i la mobilitat de treballadors molt qualificats entre països i zones és elevadíssima. Els mercats de treball locals amb millor accés a la tecnologia han sabut extreure més valor afegit amb menys, a diferència d'altres, produint-se una dicotomia que es va ampliant.





Mercats locals productius (canvi tecnològic accelerat, ràpida evolució de l'aprenentatge i baixa mobilitat del talent)





La ràpida automatització de tasques i professions manuals i no manuals genera una demanda de mà d'obra molt qualificada per gestionar i complementar a les màquines que, gràcies a la conscienciació i previsió col·lectiva, existeix en les societats, derivada de l'elevat ritme d'aprenentatge de noves habilitats dels treballadors. Les economies que han invertit fort en formació del talent no volen perdre-i tanquen les seves fronteres a la mobilitat laboral. No obstant això, l'elevat ritme d'innovació genera una demanda constant de mà d'obra supercualificada que les economies no poden satisfer de forma local.





Adaptadors àgils (canvi tecnològic accelerat, ràpida evolució de l'aprenentatge i alta mobilitat del talent)





Amb les tres variables mostrant valors elevats, el resultat és la creació d'una gran força de treball en el món, intensament qualificada i dedicada a l'aprenentatge permanent, que es mou constantment buscant noves oportunitats laborals en els nombrosos focus geogràfics d'innovació i dinamisme econòmic que existeixen. La transferència de tecnologia i d'idees entre les diferents àrees de desenvolupament és constant gràcies al continu moviment de professionals. L'única "pega" que pot presentar aquest escenari tan utòpic és la manca d'arrelament que pot afligir a aquest treballador sense fronteres.