La Guàrdia Civil investiga la CUP per relacionar-se amb grups batasunes

Les dirigents de la CUP Mireia Boya i Anna Gabriel





La Guàrdia Civil investiga la CUP per presumptes relacions polítiques i financeres amb grups batasunes que solen fer servir el web 'withcatalonia.org' com a mecanisme de connexió.





Destaca una trobada el 16 i 17 de desembre a Barcelona sota el lema 'Construïm repúlica. Trobada popular de solidaritat amb Catalunya' en què segons fonts policials es van coordinar 122 grups nacionals i internacionals, i altres 14 van donar suport.





Van assistir, entre d'altres, membres de Sortu, Askapena, Alternatiba (Euskal Herria), Altsasu Gurasoak o EH Bildu, procedents del País Basc.





També van ser grups catalans com Arran, Xarxa Roja Catalunya i representatnes dels Comitès en Defensa de la República (CDR) de Barcelona, Mallorca, París, Mèxic i Bordeus.





També van acudir el sindicat SAT, Izquierda Castellana, Junta Revolucionaria de Vallekas, BNG, Plataforma pel Dret de Decidir del País Valencià, Machas por la Dignitat de Madrid i, com a grups internacionals, van ser Revolutionary Communist Group Liverpool, Nova York Coalition for Human Rights in Catalonia o el Bloco de Esquerda de Portugal.





La Guàrdia Civil analitza aquests contactes i com s'han finançat, així com si hi ha fons per a fins com el suport al separatisme. En aquest sentit, també investiga els comptes de la CUP per possible malversació de fons públics.