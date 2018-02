Pere Portabella: "No s'ha reformat la Constitució en els moments oportuns"

Pere Portabella desplega el seu coneixement per parlar de cinema i política / FOTO: Helena Gomà





Pere Portabella és cineasta, productor, pensador, l'únic guanyador de la Palma d'Or de Cannes a la millor pel·lícula (com a productor de Viridiana), el responsable de portar a Tarradellas de l'exili i escenificar la seva arribada i aquest moment mític de la balconada, pare de la Constitució ... Però abans de res, com bé diu Herrero de Miñón, un "docte", no en va estaven junts amb Santiago Carrillo en aquesta secció de la Finestra de Gemma Nierga anomenada "la tertúlia de savis".





Ara, un cop més, la Filmoteca de Catalunya li dedica un retrospectiva a la seva obra com a director aprofitant una exposició sobre tota la seva obra a Can Framis. Una obra com a cineasta, per a molts, difícil d'entendre, però que segueixen vigents gràcies al seu rerefons. L'espectador pot perdre en les seves pel·lícules, però si es deixa portar s'adonarà que el que ha expressat Portabella amb les seves imatges és només el reflex d'una realitat que està passant i segueix vigent. Una realitat aterridora de vegades, complexa d'entendre, però amb una sortida.





Aquesta entrevista és una cosa així. No s'espanti el lector si en algun moment es perd, aquest periodista també ho va fer i al final va tenir tot sentit. comencem





Pere Portabella: La conjuntura actual és tan bàrbara, bèstia, tan global, tan desestructurada ... És la primera vegada en aquest segle que estem vivint una crisi tan global i sistèmica ...

Estem arruïnats. Hi ha una bombolla de diners que no existeix





- I a més sembla no haver sortida ...





No, no. Estan tapant .... Som molta gent per a tan poca aigua, per exemple. Hi ha 1.700 milions de persones que per beure han de recórrer quilòmetres cada dia i no tenen garanties de salubritat. Això per començar.

Després tenim una amenaça real de l'ús d'armes nuclears.





- De fet hi ha una sensació general de guerra imminent ...





No és una sensació de guerra, és pitjor. Perquè abans les guerres eren locals. Avui no, la crisi és sistèmica, global. És a dir, tothom està afectat per aquesta desestructuració.

És com un càncer al qual s'ha arribat tard. Hem arribat tard. Ens supera tot el canvi climàtic, ja ens va per davant, no estem a temps d'aturar-lo





[A aquest periodista li sobrevé el pessimisme]





- I en canvi, la gent segueix amb les seves vides amb gairebé total normalitat, com si no passés res.





[I Pere Portabella, de sobte, surt al rescat i ofereix l'esperança]





Sí però això saps qui ho pot solucionar? La gent. En els últims anys s'ha començat a veure a Europa. I seguirà passant. Van començar a haver-hi manifestacions corporatives que van passar a ser 'performances' sempre convocades per la gent, autèntiques festes. I és aquí on la gent es pot plantar. L'únic que pot aturar això és la gent, aquí ia tot arreu.





- Si, però està costant [El periodista segueix amb el seu pessimisme]





Sí, costa perquè la cultura assembleària xoca amb la cultura dels que ocupen les institucions de l'estat. Perquè els que ocupen els càrrecs s'han apropiat d'això i de cara a l'opinió pública s'explica que els polítics són els que fan política i es queda en mans dels interessos dels que hi són. I quan un estrany entra, això és un camp de mines, que en travessar una finestra pensant que és una porta, es estampa.





[Gairebé sense nomenar-un pensa que està parlant de Podem, el exlíder Iñigo Errejón va participar en el seu Informe General II]





- Però també es cau en el risc de caure en els extremismes, tant d'esquerres com de dretes.





Hi ha un xoc de cultures. El populisme d'extrema dreta, aquí, és un territori molt sòlid d'Aznar. Llavors, l'espectre que ocupava el centre, es digui democristians, socialdemòcrates, ... tot això s'ha trencat.





[Sembla que canvia de tema tot sol, per fer una radiagrafía de tot el que passa al nostre país i prossegueix]





Després aquí tenim problemes territorials molt seriosos. El problema de Catalunya no és Catalunya, és l'Estat, hi ha una crisi fortíssima perquè hi ha una part del territori d'aquest Estat que reclama un replantejament general de tot: amb un estat federal o la independència ...





- Sí, però fa la sensació que l'independentisme s'està quedant curt de mires, si fem cas a aquesta crisi sistèmica ...





El que passa és que si un va amb tacticismes, pot passar que el tacticisme sigui víctima de si mateix.

Si hi ha un problema des del punt de vist estratègic, un ha de mirar fins a on pot arribar i li sortirà bé.

Aquí hem passat per una etapa tacticista, que vol reivindicar el caràcter legítim d'una presidència, etcètera. I quan semblava que tot s'anava a resoldre i que Puigdemont va declarar la DUI però va dir que esperaria i anava a convocar eleccions de tornada perquè va veure que fins aquí podia arribar, van venir les acusacions de traïdor. I allà la caguem en totes direccions.

Llavors per sortir d'aquí ... El primer: Prou de tacticismes, prou de presimbólicos. Hem de recuperar la governabilitat de Catalunya i ha d'haver un president REAL.

Amb tots els respectes per Puigdemont, entenc que el reivindiqui legítimament el seu lloc, però en aquest moment han de buscar la solució. I la solució entre les parts, que ara serien ERC i JxCat, arribarà quan aquestes deixin de banda els interessos de partit i vagin a una confluència. Una confluència que és la gran cultura assembleària.





[Del general al particular i tornada a la comprensió global]





Pere Portabella: Quan es convoca una assemblea hi ha mil persones a un costat, tots escolten, uns estan en contra, uns se'n van, després alguns d'aquests tornen i altres no i no passa res.

La confluència et permet, amb estratègia, que no pots fer el salt a la independència tu sol i, en canvi, acompanyat de segons de qui, en comptes d'haver-la donat per feta, en deu anys pot ser possible.





Fotograma de 'El Sopar'





- De fet aquest esperit de confluència és el de la Transició que per a uns ja està passada i anquilosada.





Passada està, va ser fa temps. El temps que ha passat des d'aleshores fins ara, fa que sigui una cosa que s'ha quedat allà.

En aquesta època van haver tres persones providencials: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i el general Gutiérrez Mellado. Aquestes tres persones, amb l'arribada del president Tarradellas van aconseguir obrir i trencar amb el franquisme.

Condició que van posar: s'ha d'acceptar al Rei i res de referèndum sobre monarquia o república.

Això porto a un desembarcament extraordinari de la gent, a més que la població es va adonar sense Franco el franquisme no era possible. Els mateixos que estaven ocupen de sobte els seus mateixos escons i desemboca en un procés cap a la democràcia que ha anat avançant.

Això sí, en aquest procés no s'ha fet una cosa que és molt important: no s'ha reformat la Constitució en els moments oportuns. Per resoldre, diguem, els problemes de les comunitats autònomes.





- Sí, però arribats a aquest punt, ¿veu possible una entesa entre els partits per reformar la Constitució? [El periodista, animat també fa salts, però del passat al present]





La gent, els ciutadans, des del punt de vista ideològic són pitjor que Rajoy. Són pitjor, perquè això de la gent és ideològic, mentre el dels partits és tacticisme per mantenir-se al poder, defensar el poder, ... té una ètica que no és la nostra. Però el ciutadà del carrer no, vol reconduir. I no és que no vulgui tocar res, intentarà constrènyer encara més, perquè considera que això s'ha d'evitar amb l'intervencionisme de l'Estat en 'affairs' econòmics, polítics i socials. El que vol dir, reduir encara més la democràcia.





- És més perillós encara!





És pitjor, des d'aquest punt de vista. Jo no dic que siguin bons i dolents, això és banalitzar. És que la càrrega que porten és la recuperació ideològica del projecte, és a dir, una restauració ideològica. I aquesta restauració no és política. La pràctica política és una cosa. No és reformar per millorar. És ideològicament recuperar els aspectes de la convivència d'aquí, els avortaments, l'escola, les llibertats més fonamentals.





- Parlem de l'extrema dreta, que li fa por, en canvi, modificar el model territorial ... [El periodista sembla perdut davant de tanta frase amb missatge]





No s'ha de veure com diferents parts de la societat. Això és una correlació de forces.

La primera fase és plantejar que la situació, fins ara, està en decadència i que s'ha de restituir l'estat i funcionament dels autonomies. I això s'ha detectat a Catalunya i això demana, exigeix, unes reformes. I la Constitució permet uns mecanismes de reformes. En canvi, els Estatuts, no.

Però ara estem en una situació molt delicada, com deia, perquè és una regressió cap enrere i un deteriorament i desprestigi, ... amb una corrupció en el poder brutal, a la qual se suma una debilitat estructural de tota la Unió Europea, que està en una crisi ... Èticament ha perdut a marca, perquè el fracàs amb els refugiats, per començar, ha estat terrible. I després que no s'han fet reformes substancials com una harmonització fiscal que tallés amb els paradisos fiscals.





- Bé, el problema amb Europa és que amb els últims anys ha deixat de ser el referent de l'Estat i la societat del benestar.





Era l'Estat de referència en matèria de Drets Humans! I s'ha perdut i està en un desprestigi total.





- I davant tot això sorgeixen els populismes barrejats amb els nacionalismes, amb partits com el Front Nacional de Le Pen que advoca per tornar a tancar les fronteres ...





Sorgeix una extrema dreta que té una oportunitat perquè es fa una simplificació de les coses. Hi ha un deteriorament real del sistema democràtic per desprestigi de la seva pràctica política per part dels que han ocupat aquest espai. I aquí neix llavors una d'aquestes veritats contundents, que són enunciats icònics i que és l'extrema dreta. I tot Europa ja tremola.





Fotograma de Umbracle





- I amb aquesta situació, vostè que ha fet cinema polític ... Bé, ha fet cinema polític o política a través del cinema? [Davant un dubte semàntica del seu cinema el periodista, sense voler, entra en el joc de canviar de tema sense deixar de parlar de Portabella]





Jo he fet políticament cinema, vull dir, jo no he fet cinema del moment polític. Perquè la 'polis' és inseparable del que un fa. No hi ha cap diferència entre un ebenista i jo, els dos fem política. Els polítics volen que creguem que ells són els que fan política, però jo o un ebenista diem 'no', la política la fa la gent, la cultura popular i el que faig, fem, és recuperar aquest esperit. Això trenca amb les teocràcies i amb tot el que vulguis.





- ¿Això és el que fa amb el seu cinema i el que el va portar a fer cinema?





No. Jo vaig entrar primer ja sac a trencar les estructures del cinema, buscant formes noves de fer cinema en relació al que estava marcat. A partir d'allí ja va ser l'atzar. Coneixia al germà de Carlos Saura em va dir que Carlitos tenia un guió i l'hi vaig produir amb dues pel·lícules més. Em vaig saltar la censura i tot.





- Com lluita contra la censura? Va haver de discutir molt amb els censors?





Al contrari. Amagant. Per exemple, Viridiana es la vaig fer passar a un torero encantador fins a París per poder-li posar el so. I tota aquesta pel·lícula es va fer per fora del sistema, la va agafar un productor-pantalla mexicà, es va convertir en l'única pel·lícula espanyola guanyadora de Cannes ...





- I es va convertir en un èxit.





I en una marca. Jo amb el cinema que està amb les institucions i el gran capital no vull tenir res, no m'interessa perquè ha de tenir un retorn econòmic, polític, social ... I vaig dir: aquí, ni boig!





- I ara és impossible i vostè és un cas excepcional.

No, no, no. Això és un cas de consciència personal. A l'espai on avui es poden fer coses és la perifèria, no és el circuit institucional, perquè volen un producte i et imposen els actors, els diners ... Però en la perifèria o les pel·lícules que faig jo costen 5.000-10.000 euros ...





- Suposo que a més ara el format digital ha ajudat encara més.





Això ho ha abaratit moltíssim! Això de portar la càmera a la butxaca, després t'ho mires, descartes, muntes ... Això és fantàstic! I la difusió d'això també. Jo per exemple mai he publicitat meus films, jo difonc a demanda. Els primers anys deien: ¿aquest tio? Però després no et pots imaginar la demanda que he tingut. I això és ser útil.

Una facultat a Escòcia em va demanar Mudança per a un Màster de Ciències de la Comunicació. Van fer una passada, després un altre i després em van demanar que anés a discutir-la amb ells. Això és ser útil.





- Bé, però també diguem que les seves pel·lícules, de vegades, costen d'entendre.





[A hores d'ara sembla que s'ha passat de parlar d'una altra cosa ...]





Això depèn de la teva mirada. Jo he fet una pel·lícula estranya i he tingut respostes collonudes i altres que no. Però és que s'entra en un nivell en què un ha d'acceptar la proposta. Jo no faig cinema perquè l'espectador riu, plori, s'emocioni ... Jo faci cinema perquè transiti en cada un dels espectadors segons la seva sensibilitat i surtin de la pel·lícula, perquè cap d'elles té final.





- ¿La fa sense intenció, doncs, perquè es la de l'espectador o ell la interpreti?





No! La intenció la té tota. Poso tota la intenció, em fico des del cap fins als peus.





- Bé, però deixa que cada espectador la viva a la seva manera.





No és que el deixi. La pel·lícula, en no tenir argument, està estructurada perquè l'espectador entri. A través de què? Doncs de la seva curiositat, de la seva percepció, del seu interès ... i que es deixi portar. I no té problemes de saber que passarà, si els personatges es volen o no es volen, si es maten ...

I si tu no t'agrada, doncs pots anar a veure una altra cosa. Hi ha gent amb molt talent que ha fet pel·lícules boniques





[El periodista intenta parlar, però prossegueix Portabella]





Mira, Tu entens del tot a la teva parella?





[De sobte tot es gira encara més, fins al punt que ja el periodista és el que respon]





- No





No, és clar. Perquè hi ha una part diferenciada, perquè el sijeto en si mateix és un fet diferencial. A partir d'aquí se'ns confronta i hem de negociar ... la polis ... El teu pot sentir atracció, l'altre una altra cosa, pes hi ha una gestió de tot això. Aquesta és la qüestió de tot, i aquí és quan la satisfacció ja no depèn de la teva demanda personal.





- De fet les seves pel·lícules, al marge de les polítiques, provoquen ...





Mira, el que et deia de les parelles és que hem d'acceptar aquesta pluralitat de l'altre. I la polis ... La política és intentar no superar l'altre o fer que l'altre s'emmotlli o la submissió, no. S'ha de participar, conviure en un projecte comú i poder participar junts. Aquesta és la història de la humanitat.





- I això és amb el que treballa en el seu cinema.





Jo no faig pel·lícules amb presentació, nus i desenllaç, el que faig és agafar tot el corrent abstracta que han donat les avantguardes. És com quan veus un Tàpies, no veus un arbre però et transmet una emoció, i si no la sents et vas i no hi ha cap problema.

Davant les meves pel·lícules has de sentir la por, el rebuig, el disgust, la percepció davant d'una demanda d'irracionalitat, unes pulsions que et deixin en suspens.

El més important en la vida és que a més de mirar aquí un objecte siguis capaç de sentir no només a través de l'ull, perquè l'ésser humà té una capacitat perceptiva enorme per comunicar-te a través de sensacions sensuals, sensitives, que et porten a un imaginari , en aquest cas. L'ésser humà té una capacitat enorme per crear, de fet ha creat déus i som l'única espècie que finalment se'ls ha cregut.





[Tot d'una el periodista s'adona que tant donava si l'entrevista saltava del cinema a la política, de la situació del món a la de Catalunya, perquè, com en el cinema de Pere Portabella, en el qual van passant les imatges sense semblar que hi hagi un fil argumental, les seves paraules estan carregades de sentit i expliquen el món]





Fi.