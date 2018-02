La Caixa, Telefónica, El Corte Inglés, les empreses que més contribueixen a la recuperació econòmica

Presenten un estudi sobre els principals generadors de riquesa





Fundació Bancària La Caixa, Telefónica, El Corte Inglés, Mercadona i Banc Santander són les cinc empreses espanyoles que més contribueixen a la recuperació econòmica, segons l'Estudi Advice d'Èxit Empresarial corresponent al primer trimestre de 2018.





L'estudi recull l'opinió de la població general, les pimes i els líders d'opinió sobre l'aportació a la recuperació de l'economia de les 400 empreses més grans d'Espanya per facturació.





El rànquing el lidera Fundació La Caixa, amb una puntuació de 8,4 sobre deu; seguida de Telefónica, amb un 8,1; El Corte Inglés i Mercadona, amb un 7,9 cadascun, i Banc Santander, amb una puntuació de 7,7. El 'top 10' el completen Inditex (7,7 punts), Gas Natural Fenosa (7,7), BBVA (7,5), Abertis (7,4) i Iberdrola (7,2).





Segons conclou Advice Strategic Consultans, el major impulsor de la recuperació econòmica que es va iniciar en el segon semestre del 2013 han estat les grans empreses sistèmiques espanyoles (32,7%), "essencials" per a l'economia i l'ocupació i per a les pimes i autònoms que en depenen.





El següent factor identificat pels enquestats ha estat l'evolució de l'economia mundial i l'europea (24%) i, en tercer lloc, la política del Govern (17,5%).





OCUPACIÓ





"És un canvi de percepció important dels espanyols a favor de l'economia de mercat (en 2017-2018), que reconeix el paper de l'empresa com a generadora de riquesa i ocupació", ha apuntat el soci director de la consultora responsable de l'informe, Jorge Díaz Cardiel, que ha explicat que el 2013 els tres factors estaven molt igualats, liderant l'empenta de l'economia mundial europea seguida de la contribució de les grans empreses i la política del Govern central.





L'Estudi Advice d'Èxit Empresarial identifica els sectors d'activitat que contribueixen de manera essencial al PIB, al consum, a la inversió, al crèdit a pimes i famílies ia l'economia del coneixement.





Així, els sectors que més ressalten els espanyols per la seva aportació a la recuperació econòmica són telecomunicacions, per l'avanç de la societat de la informació; banca, per la recuperació del crèdit a pimes i autònoms; gran distribució, per l'ocupació i el comerç electrònic; energia, per la baixada de preus; infraestructures, pel seu pes en l'economia, i turisme, per la generació d'ocupació i riquesa.





Dins el sector de telecomunicacions destaca Telefónica i, a llarga distància, Orange i Vofadone; en banca, CaixaBank, Santander i BBVA; en distribució, El Corte Inglés, Mercadona, Inditex, Mango, Carrefour, Alcampo i Eroski; en energia, Gas Natural Fenosa, Iberdrola i Endesa; en infraestructures, Abertis, Ferrovial, Acciona i ACS; en alimentació, Qualitat Pascual, Danone, Unilever i Campofrío, i en turisme, Meliá Hotels International, Barceló i NH Hotels.