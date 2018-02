Christie 's subhasta' Mousquetaire et nu assis', de Picasso, per 20 milions

'Mousquetaire Et Nu Assis', de Picasso / Crhistie s





Christie 's subhasta l'obra mestra de Pablo Picasso 'Mousquetaire et nu assis' (1967) aquest dimarts amb un preu de sortida d'entre de 13,6 a 20,5 milions d'euros.





Aquesta venda serà una de les destacades de la subhasta de Christie 's' Impressionisme i Art Modern ', que forma part de '20th Century at Christie's', una sèrie de les vendes que van arrencar el passat 20 de febrer i s'estendran fins al pròxim 7 de març.





Aquesta obra, pintada amb "pinzellades gestuals i aplicades amb passió", és un dels primers mosqueters triomfants que va aparèixer en l'art de Pablo Picasso el 1967.





Aquesta figura està acompanyada per un nu que representa Jacqueline, amor, musa i esposa de Picasso, la presència va impregnar cada figura femenina en el capítol final de la vida de Picasso.





Keith Gill, cap de Vendes, ha destacat que "la carrera tardana de Picasso va estar definida per pintures sensuals en què es va projectar a si mateix com l'artista viril al costat de la seva amant voluptuosa".





"Les figures al·legòriques van ser usades per Picasso no només per referir-se a personatges ficticis sinó com un mitjà per ubicar fermament dins el cànon de la història de l'art al costat d'artistes com Rembrandt, El Greco, Velázquez i Goya", assenyala.