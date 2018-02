En el marc de la investigació dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, la Guàrdia Civil ha aportat nombroses intervencions telefòniques que acrediten que T-Systems va gestionar el vot dels residents estrangers en el referèndum de l'1-O. Els enregistraments deixen en evidència que diversos directius d'aquesta empresa eren conscients que estaven participant en un projecte il·legal.





No és casual que Puigdemont recorregués a la signatura T-Systems per gestionar el vot electrònic del referèndum tal com acredita la investigació que dirigeix el titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.





La presència de T-Systems a Catalunya té el seu origen en la privatització del Centre Informàtic de la Generalitat (CIGESA) el 1998, durant l'etapa de Jordi Pujol, on llavors era conseller de Presidència, Xavier Trias que va vendre CIGESA per 18 milions d'euros al grup alemany Debis, que tenia com a assessor a l'exvicepresident del Barça, Carles Vilarrubí, ara imputat en la trama de corrupció del 3%.





La Generalitat va privatitzar CIGESA per 18 milions d'euros i després li va adjudicar 500 milions d'euros en contractes a dit. L'empresa va ser adquirida el 2001 pel grup alemany Deutsche Telekom i va passar a denominar-T-Systems. La Sindicatura de Comptes va advertir que, en tan sols dos anys, entre 2002 i 2003, la Generalitat havia adjudicat a T-Systems un contracte de 79,2 milions d'euros per posar en marxa l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) de forma irregular .





També l'exfiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo ha advertit d'aquesta situació en el seu dictamen sobre "Transparència i corrupció a Catalunya", dirigit al Parlament el 2015. "El cas de T-Systems és el més greu que conté aquest informe", s'indicava literalment en el document. Villarejo va destacar que els contractes de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) a T-Systems es van realitzar "eludint la tramitació del concurs i vulnerant clarament els principis de publicitat i concurrència. Es va perjudicar l'erari públic de la Generalitat afavorint a T-Systems, que va obtenir així beneficis injustificats ".