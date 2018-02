La MPOC causa una mort cada 20 minuts a Espanya

Alerten de la mortalitat de la MPOC





La mortalitat de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) a Espanya ha crescut un 61 per cent entre 1990 i 2015, passant de 18.000 a 29.000 morts anuals, aproximadament una cada 20 minuts, segons les últimes dades d'un estudi publicats a la revista 'The Lancet Respiratory Medicine '.





El treball, encapçalat per l'epidemiòleg Joan Soriano, assessor científic de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), es va basar en l'anàlisi de l'últim estudi de la Càrrega Global de Malaltia de 2015 i en les tendències actuals d'aquesta patologia respiratòria en els últims 25 anys.





D'aquesta manera, han vist que la MPOC és ja la quarta causa de mort a Espanya, només per darrere de la malaltia coronària isquèmica, l'Alzheimer i la malaltia cerebrovascular, mentre que resulta "més mortal que el càncer de pulmó, que figura com la cinquena causa de mort i que, com la MPOC, també està causada pel tabac ", assenyala Soriano.





A més, la MPOC és la cinquena causa de morts prematures a Espanya, però en aquest cas el càncer de pulmó se situaria per davant i se situa com a tercera causa de mort prematura.





Però a més de les morts, el nombre de casos de MPOC a Espanya també ha augmentat dels 2,1 milions estimats segons EPISCAN el 2007 a 2,9 milions el 2015 segons el mateix estudi de GBD, que conté dades globals, regionals i nacionals sobre mort, prevalença, anys de vida ajustats per discapacitat (DALYs) i anys viscuts amb discapacitat per MPOC.





Dades que contrasten amb la prevalença mundial de la malaltia, que tendeix a la baixa atès que l'estimació de casos de MPOC en el món ja no és de 240 milions anuals sinó de 174 milions a l'any.