Cs forçarà una votació perquè Puigdemont no pugui ser president

Villegas celebra haver desbloquejat el Parlament.





Cs presentarà una proposta de resolució al Parlament que "deixi clar" que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pot tornar a ser president mentre estigui a Bèlgica.





"Sembla que ningú s'atreveix a dir a Puigdemont que està nu ia veure si Parlament el vota", ha explicat el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, insistint en la necessitat que el president de la institució, Roger Torrent, tingui " valor "per presentar un candidat" que no estigui fugit ni a la presó ".





Villegas ha celebrat que Cs "hagi aconseguit forçar" un "desbloqueig" del Parlament i que "es torni a obrir després de mesos de paràlisi" a causa que "els separatistes no es posen d'acord".





"El fonamental era obrir novament al Parlament, que es fes un debat amb transparència, llum i taquígrafs, lluny reunions fosques", ha insistit Villegas.





El dirigent de la formació taronja creu que "tots catalans han de tenir clara la posició" oficial i que "quedi clar d'una vegada que Puigdemont no serà president de la Generalitat". "Tots saben que no ho pot ser, però no s'atreveixen a dir-ho", ha lamentat.





COMISSIONS PARLAMENTÀRIES





En aquest context, ha lamentat també l'acord assolit per PSC, ERC, PP i CUP pel qual els independentistes han renunciat a un diputat a la Diputació Permanent i els socialistes a un altre a les comissions parlamentàries perquè CUP i el PP puguin tenir un representant cada un.





Segons ha censurat, aquesta aritmètica permet als independentistes comptar amb majoria absoluta en totes les comissions: "Nosaltres no haguéssim entrat en aquest joc", ha lamentat insistint que amb aquesta situació es reprodueix el repartiment de majories del Ple del Parlament.