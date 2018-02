Els partits independentistes ultimen un acord per a la investidura

Sabrià ha anunciat un acord imminent.





JxCat, ERC i la CUP es reuneixen aquest dilluns a la tarda al Parlament per acabar de perfilar els "serrells" de l'acord d'investidura que asseguren que podria tancar al llarg d'aquesta setmana.





Així ho han explicat fonts parlamentàries després que s'hagin intensificat els contactes entre les parts per arribar a un acord que, des de tots els grups, desitgen que es tanqui aquesta setmana.





Precisament, els republicans han confiat aquest mateix dilluns en què podran arribar al ple del Parlament previst per al dijous a les 10 hores amb l'acord per desencallar la legislatura a Catalunya "molt tancat".





"Les converses van bé i som optimistes. Gairebé estem al final. És imminent i queden molt poc serrells", ha assegurat el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià.





Fonts de JxCat també han explicat que la voluntat és segellar un principi d'acord aquesta setmana, i que el desig és que es produeixi abans del ple.





Desencallar la INVESTIDURA





El ple de dijous servirà per votar propostes de resolució de tots els partits per desencallar la investidura, i JxCat presentar en solitari una que busca reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont com a president malgrat que va ser cessat amb el 155.





Sabrià ha explicat que veuen amb bons ulls la iniciativa de JxCat, entre altres coses perquè la van treballar junts tot i que després la presentessin en solitari, i ha conclòs que no hi haurà problemes per aprovar-la: "Estem segurs que ens podrem entendre".





Amb la resolució es busca defensar la figura de Puigdemont, però JxCat i ERC negocien que la investidura efectiva a Catalunya sigui la d'un candidat alternatiu al president cessat, ja que en cas contrari es podria entrar en confrontació directa amb el Tribunal Constitucional (TC) .





ERC continua insistint que aquest acord final ha de ser global i ha d'incloure la investidura d'un president; la configuració d'un Govern "efectiu" i un pla de legislatura que satisfaci totes les parts que negocien.





Una mostra de l'acostament de posicions és que la CUP s'ha reincorporat a les negociacions per desencallar la investidura, després que les haguessin abandonat per la falta d'acord que hi havia entre JxCat i els republicans.