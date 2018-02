Jové i Sallent demanen al jutge que impedeixi a la Guàrdia Civil seguir citant testimonis

Josep Maria Jové en una foto d'arxiu.





Dos investigats en la causa que instrueix el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona contra el 'Procés' li han demanat al jutge que impedeixi que la Guàrdia Civil segueixi citant testimonis.





Es tracta de Josep Maria Jové, conegut com l'autor de l'agenda del 'Procés' i Josué Sallent, nomenat per Junqueras per a una lloc directiu al CTTI. Aquest últim acusa fins i tot a l'instructor de la causa de deixar "mà ampla" a l'Institut Armat.





Les defenses de tots dos investigats, que van ser detinguts el passat 20 de novembre a la 'operació Anubis' i posats en llibertat amb càrrecs, han presentat sengles recursos, en els quals demanen al jutge que ordeni la submissió al procés judicial de tota la investigació.





Jové i Sallent volen que els testimonis siguin citats al jutjat i amb assistència d'advocat i no en les dependències de la Guàrdia Civil.





Subsidiàriament li reclamen a l'instructor de la causa que si la policia judicial segueix prenent declaracions, permeti la presència en les mateixes de lletrats de totes les parts en les diligències d'investigació que es practiquin i que es gravin en vídeo.





Al·leguen que la causa ja no és secreta i que el mateix instructor està acordant la presa de declaració en seu judicial per la qual cosa no creuen que hi hagi raó per prendre declaració a testimonis o investigats fora del procés judicial i dins el mateix.





La defensa de Josué Sallent apunta que el jutge està deixant "màniga ampla" a la Guàrdia Civil perquè "vagi més enllà dels mandats del Jutjat". Una cosa que consideren que "frega l'absurd".





Segons aquest investigat, la Guàrdia Civil "va agafar les regnes de la Instrucció" i el que han declarat els testimonis en seu policial "ha estat utilitzat per obrir noves vies d'investigació, per redactar nous atestat que s'han enviat al Jutjat, per seguir citant a altres testimonis en cadena i fins i tot per restablir la condició de investigat a altres persones ".