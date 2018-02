JxCat reclama al Constitucional que es pronunciï sobre la investidura de Puigdemont

JxCat demana al TC que es pronunciï de "manera urgent".





JxCat ha presentat aquest dilluns un escrit al Tribunal Constitucional en què reclama que de "manera urgent" es pronunciï sobre l'admissió o no a tràmit del recurs del Govern central contra la investidura de Carles Puigdemont.





En l'escrit signat pel lletrat Jaume Alonso-Cuevillas s'afirma que "els drets dels diputats del Parlament s'estan veient greument vulnerats pel bloqueig que aquest recurs s'ha produït".





JxCat argumenta que la investidura d'Puigdemont està paralitzada pel recurs del Govern central, quan és un recurs que a hores d'ara continua sense concretar-se si l'Alt Tribunal ho admet a tràmit o no.





IMPUGNACIÓ DE LA INVESTIDURA





El Govern central va impugnar el ple per a la investidura d'Puigdemón t com a president de la Generalitat -amb l'opinió en contra del Consell d'Estat-, i l'Alt Tribunal va dictar una interlocutòria posant condicions a aquesta investidura, però no es va pronunciar en si admetia o no a tràmit el recurs.





El TC va posar dues condicions per investir el candidat de JxCat mentre decidia sobre el recurs: que acudís presencialment a la Cambra i que, primer, es personés davant la justícia espanyola i demanés el permís del jutge per a acudir a la Cambra catalana.





Puigdemont no ha donat senyals de fer cap de les dues coses: segueix residint a Bèlgica i el seu grup, JxCat, impulsa una reforma de la llei per intentar investir a distància i sense que hagi de tornar.