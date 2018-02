El Rei a Colau: "El meu paper és defensar la Constitució"

Felip VI va traslladar a Colau que el seu paper és defensar la CE.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dilluns que va sostenir davant el Rei que "hi ha maneres més constructives i positives" de defensar la Constitució que les càrregues policials que van tenir lloc el passat 1-O, durant el sopar d'inauguració del Mobile World Congress (MWC) que va tenir lloc aquest diumenge.





"Ell -el Rei- em va dir que el seu treball i el seu rol institucional és defensar la Constitució i jo li vaig deixar molt clar que això no s'ho qüestiono, que ho donava per fet, però que aquesta es pot defensar de moltes maneres diferents i que jo crec que amb càrregues policials en escoles amb gent pacifica no és la millor manera ", ha detallat Colau.





Colau ha repetit que la conversa amb el monarca va ser tranquil·la i que en ella va insistir que "Barcelona és una ciutat de pau i de diàleg", i que el consistori s'ha ofert per generar espais de ponts per intervenir.





"Li vaig dir que no era una qüestió d'independentistes, que, en general, a Barcelona i Catalunya ho de les càrregues policials no s'entén", ha agregat.





NORMALITZAR LA DISCREPÀNCIA





Colau ha remarcat que no participar en el besamans previ al sopar d'inauguració del MWC, que ha indicat que és una salutació arcaic, anacrònic i antic, va ser una manera de manifestar el "malestar" que sosté que hi ha tant a Barcelona com a Catalunya per les càrregues policials de l'1-O.





"No es va entendre que el posicionament del Rei, en lloc d'estar per sobre de les posicions de partit i cridar al diàleg i la reconciliació, fos un posicionament molt dur que va avalar la repressió que es va produir aquí", ha apuntat.





Per a l'alcaldessa, s'ha de poder normalitzar en democràcia que hagin discrepàncies entre institucions, sense que això impliqui que deixi d'haver respecte i col·laboració entre aquestes, com defensa que es mostra en què hagi participat en el sopar inaugural en si i la inauguració del MWC d'aquest dilluns, ocasions on ha afegit que s'ha saludat amb el monarca "amb normalitat".





"No hi ha cap institució que sigui intocable: tots hem d'assumir que el que fem i diem també comporta al fet que els ciutadans ens puguin criticar", ha recalcat.