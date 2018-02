Recollida de mantes i roba d'abric per als 'sense sostre' a Barcelona

Es poden dur a la plaça Sant Just entre 19.00 i 20.00





La comunitat de Sant'Egidio ha iniciat una recollida extraordinària de mantes, gorres de llana, sacs de dormir i altres elements per fer front al fred i el gel, que poden portar-se a partir d'aquest dilluns i fins dijous a la plaça Sant Just de Barcelona, entre les 19.00 i la 20.00 hores.





El material es repartirà en els sopars itinerants que l'entitat porta a terme durant tot l'any, i ha cridat els ciutadans a col·laborar com a voluntaris ia no ser indiferents a les persones que dormen al ras: "El carrer no és una condemna, el és la solitud ", ha explicat l'entitat.





"Al mateix temps, creiem que és necessari que les institucions obrin nous centres residencials nocturns de baixa exigència" i que augmenti les places en habitacions i apartaments per llogar a persones 'sense sostre' o amb risc de quedar-se al carrer.





OPERACIÓ FRED





En concret, ha proposat que l'Ajuntament de Barcelona posi en funcionament durant tot l'hivern l' 'operació fred', que actualment activa en ocasions excepcionals.





També ha cridat a ampliar la xarxa de protecció social per a les persones més vulnerables "per evitar nous drames, no només per fred sinó per exclusió", el que ha remarcat que va unit a la necessitat d'acompanyar-los en la seva integració social.