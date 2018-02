Dos mossos declaren per la detenció d'Álvaro de Marichalar

Marichalar davant de la Generalitat.





Dos Mossos d'Esquadra han declarat aquest dilluns com a investigats davant del titular del Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona per la seva actuació durant la detenció d'Álvaro de Marichalar durant una concentració independentista el passat 26 d'octubre, ha explicat l'advocada de l'empresari, Maria Juher .





Aquest dia els Mossos van arrestar davant del Palau de la Generalitat a Marichalar per presumpta desobediència i resistència a l'autoritat, assegurant en la seva denúncia que els havia empès, segons l'advocada, i quan li van prendre declaració a la comissaria de les Corts, l'empresari els va denunciar a ells per haver-li empès i causat un tall a la cella.





Les denúncies creuades van arribar al jutjat, que primer va prendre declaració a Marichalar i que aquest dilluns ha interrogat a dos agents, i segons l'advocada de Marichalar, ha quedat acreditat que van ser aquests policies els que van empènyer al seu client aquest dia.





Ha assegurat que després d'aquestes declaracions de sol·licitar que s'aixequi la investigació per resistència de Marichalar i que a més tenen previst demanar al jutge que citi a un altre agent que també va actuar.





Aquest dia, Marichalar s'havia concentrat davant del Palau de la Generalitat a favor de la unitat d'Espanya, amb la pancarta 'Stop al 3% a tot Espanya', una bandera espanyola i una altra europea.





Al mateix temps, hi havia concentrats centenars d'estudiants a la mateixa plaça per reivindicar la república catalana i rebutjar l'article 155 de la Constitució, i alguns van dedicar a Marichalar càntics com 'Independència' i 'Els Borbó als taurons'.









Els Mossos, en veure l'incident, van entrar a Marichalar al Palau i van assegurar que es va resistir a seguir les consignes policials, mentre que ell assegura que en cap cas es va resistir, que va ser empès i va patir un tall a la cella que va requerir dos punts de sutura.





Segons l'advocada, va molestar als Mossos que el seu client portés 15 dies -segons ha dit- amb protestes contra la independència a Catalunya i per això van actuar aquest dia fent "una extracció d'un element distorsionador, que no els agradava que estigués davant de la Generalitat ".





En les úniques imatges de les càmeres de seguretat que s'han aportat a la causa es veu com un mosso empeny en dues ocasions a Marichalar i com ajusten una porta, segons han explicat aquest dilluns per preservar la seva intimitat, tot i que l'advocada lamenta que en tot Palau només hi hagi una càmera i no s'hagin aportat més vídeos.