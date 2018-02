Guindos espera que l'Eurocambra aprovi el seu nomenament per al BCE

Guindos confia que el Parlament Europeu li donarà el "ok".





El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha mostrat la seva confiança que l'opinió del Parlament Europeu sobre el seu nomenament com a vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) sigui "positiva", després d'haver comparegut davant la comissió d'Afers econòmics i Monetaris de la institució.





"Crec que he respost a totes les qüestions de política monetària i no només de política monetàries. I espero efectivament que la valoració del Parlament Europeu acabi sent positiva perquè per a mi és especialment rellevant", ha expressat.





Preguntat per si creu que li ha perjudicat haver acudit a l'Eurocambra encara a càrrec del Minsterio d'Economia, De Guindos ha contestat que l ' "important" és que "hi ha una data" per a la seva sortida de l'Executiu, després que el president del Govern , Mariano Rajoy, hagi anunciat avui que nomenarà al seu successor la setmana que ve.





"En els propers dies deixaré de ser ministre, l'ha reconegut avui el president del Govern i això és el fonamental", ha dit després, abans d'afegir que "és una qüestió dels propers dies" i que deixarà de ser ministre "immediatament".

La comissió europarlamentària votarà aquest dimarts al migdia el dictamen en el qual es pronunciarà sobre la idoneïtat de Guindos per al lloc de vicepresident del BCE.





El ple del Parlament Europeu ratificarà aquesta opinió en la sessió que tindrà lloc entre el 12 i el 15 de març, tot i que es tracta d'una opinió que no és vinculant.