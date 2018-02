La Comissió d'Experts estudia vies legals perquè el Pazo de Meirás sigui de domini públic

La Comissió d'Experts sobre el Pazo de Meirás ha aprovat aquest dilluns per unanimitat deixar "en estudi" la petició de l'Ajuntament de Sada de reclamar a la Xunta que iniciï una acció judicial civil de nul·litat en relació a la compra venda d'aquest immoble, un decisió de la família Franco que "no altera" els terminis de funcionament d'aquest òrgan.





El president de la comissió d'estudi, Xosé Manoel Núñez Seixas, ha explicat que des d'aquest organisme no es va a procedir a "una recomanació contundent i immediata" perquè la Xunta executi aquesta acció, afegint que aquesta opció representa "bastants incerteses".





En aquest sentit, ha reconegut que pot semblar "frustrant" davant l'opinió pública la manca de "resultats immediats", però ha insistit que la comissió està avançant en el seu objectiu: fonamentar jurídicament i documentalment les possibles vies perquè el Pazo de Meiras passada al domini públic.





Núñez Seixas ha destacat, així mateix, que la comissió continua explorant les vies que estaven obertes i que estan "cada vegada més fonamentades", i ha confiat en oferir un informe en un "termini raonable", dins d'unes "setmanes", d'acord a les línies i instruccions marcades pel mandat parlamentari que va donar origen a aquest organisme.





Així i tot i que l'anunci de la posada en venda del Pazo ha creat "certa sensació de pressa" i "inquietud" a l'opinió pública, Núñez Seixas ha matisat que aquest cas "no altera en gran mesura els terminis" de la comissió d'estudi, al·ludint a termini de tres mesos de dret de tempteig de què disposa la Xunta al tractar-se d'un bé declarat BIC, i ha advertit que els temps d'aquesta entitat "no vénen marcats per la família Franco ni pels seus representants".





RECUPERACIÓ DE L'IMMOBLE





Per la seva banda, el representant de l'Ajuntament de Sada a la Comissió, Francisco Montouto, ha elogiat els consensos aconseguits en la reunió, encaminats a "la recuperació de la possessió" de l'immoble i "la reversió i incorporació del Pazo de Meirás al Patrimoni Públic ".





En particular, el representant municipal ha valorat el "consens aconseguit" respecte a la necessitat de coordinar l ' "estratègia jurídica" amb la Xunta pro-Devolució do Pazo, constituïda per la Diputació, i en la necessitat d'incorporar a la Comissió d'Experts un advocat de l'Estat, cosa que exigeix "un compromís democràtic" del Govern espanyol.





No obstant, i tot i que ha votat a favor de la decisió de deixar-ho "en estudi", el representant de l'Ajuntament de Sada considera que "manté la urgència" al "exercici de les accions legals oportunes" i, per tant, "en la necessitat d'accelerar els treballs de la Comissió la tal efecte ".