Mesures cautelars contra tres empreses del MWC per infracció de patents

Els jutjats mercantils de Barcelona han executat avui tres mesures cautelars, totes elles relacionades amb patents, en aplicació del Protocol de servei de guàrdia i d'actuació ràpida per al Mobile World Congress, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.





La primera mesura cautelar urgent ha prohibit al fabricant xinès de mòbils Shenzhen Doke Electronic CO., LTD, "realitzar actes d'oferiment, comercialització o qualsevol tipus d'explotació de telèfons mòbils, tauletes i 'phablets' que infringeixin la patent europea EP 1.592.083 B1 ".





Després, el jutjat ha adoptat la mateixa mesura però en aquest cas per la companyia francesa Crosscall, per infringir la mateixa patent, i també ha requisat diversos telèfons.





A més, el jutjat ha requisat, retingut i posat en dipòsit diversos models de mòbils infractors de l'esmentada patent.





TELÈFONS MÒBILS requisats





A més, el Jutjat Mercantil número 5 ha requisat aquest matí diversos telèfons mòbils a l'expositor de la companyia xinesa Shenzhen Boway Electronics CO., LTD ( "Boway"), per practicar un peritatge tècnic i analitzar la possible infracció d'aquesta patent.





Totes aquestes mesures van ser sol·licitades per Fractus SA, companyia espanyola domiciliada a Sant Cugat del Vallès, dedicada al desenvolupament d'antenes internes per a telèfons mòbils intel·ligents, tauletes i dispositius sense fil per al denominat internet de les coses, titular de les patents.





Tant les mesures cautelars urgents com les diligències de comprovació van ser resoltes en 24 hores, a "estricte compliment del compromís d'actuació ràpida fixades en el protocol".





Les actuacions, segons el TSJC, s'han efectuat en col·laboració amb els responsables de GSMA, l'entitat organitzadora del MWC, així com amb responsables de Fira de Barcelona.